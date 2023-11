By

Ko wai te maakete whainga a Walmart?

Ko Walmart, te kaihokohoko nui rawa atu o te ao, he maakete whainga e puta ana puta noa i nga momo taupori. Na te maha o nga momo hua me nga utu whakataetae, ka whakatutukihia e te toa toa ki te tini o nga kaihoko. Mai i nga tangata e aro nui ana ki te putea ki nga whanau e rapu ana i te waatea, ka whai a Walmart ki te whakatutuki i nga hiahia o nga roopu kaihoko kanorau.

Ngā Tauanga:

Ko te maakete whainga a Walmart ko te nuinga o nga whare o waenga ki te iti-moni. He maha nga wa e rapu ana enei kaihoko i nga whiringa utu mo o raatau hiahia o ia ra. Ka whakatakoto rautaki te toa nui o te hokohoko i ana toa ki nga taone nui me nga taiwhenua, e kukume ana i nga kaihoko kaore pea e uru atu ki etahi atu kaihokohoko, e pai ana ranei ki te waatea o te wheako hokohoko kotahi.

Nga Kaihoko Matauranga-Utu:

Ko tetahi o nga waahanga whaainga matua a Walmart ko nga kaihoko mohio-utu. Ko enei tangata e aro nui ana ki te uara mo te moni me te aro ki nga utu iti o Walmart ia ra. Ko te kaha o Walmart ki te whiriwhiri i nga hokonga nui mai i nga kaiwhakarato ka taea e ratou te tuku utu whakataetae mo nga momo hua maha, mai i nga toa ki te hikohiko.

Whānau:

Ka aro ano a Walmart ki nga whanau e aro nui ana ki te waatea me te utu utu. Na te maha o nga whiringa hua, tae atu ki nga hoko kai, kakahu, taonga mo te whare, me nga taonga taakaro, ko te whai a Walmart kia noho hei haerenga mo nga hiahia kanorau o nga whanau. I tua atu, ka tukuna e te kaihokohoko nga ratonga penei i te rongoa, nga pokapū tirohanga, me nga ratonga motuka, ka waiho hei toa kotahi-mutu mo nga whanau pukumahi.

FAQ:

Q: Kei te whai a Walmart i nga kaihoko iti-moni anake?

A: Ahakoa e kukume ana a Walmart i te tini o nga kaihoko moni iti na runga i tana utu, ka whakatutukihia e ia te whanuitanga o nga taupori, tae atu ki nga whare me nga whanau o waenga-moni.

Q: Kei a Walmart he roopu reanga whainga?

A: Ko te maakete whainga a Walmart e kore e huri ki tetahi roopu tau. Engari, e aro ana ki te whakatutuki i nga hiahia o nga momo reanga, mai i nga whanau rangatahi ki nga kaumatua, ma te tuku i nga momo momo hua.

Q: Kei te whai a Walmart i nga waahi taone?

A: Ahakoa kei te noho a Walmart ki nga taone nui, ko nga waahi toa kei te aro nui ki nga taone me nga taiwhenua. Ma tenei tuunga rautaki ka taea e te kaihokohoko te manaaki i nga kaihoko kaore pea i te ngawari ki te uru atu ki etahi atu kaihokohoko.

Hei mutunga, kei roto i te maakete whainga a Walmart te whānuitanga o nga taupori, tae atu ki nga whare o waenga ki te iti te whiwhinga moni, nga kaihoko utu utu, me nga whanau e rapu pai ana. Na roto i te tuku utu whakataetae, te maha o nga whiringa hua, me te wheako hokohoko watea, kei te kaha tonu a Walmart ki te kukume i nga momo kaihoko.