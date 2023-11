By

Ko wai te hunga whakarongo a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ko te mohio ki to hunga whakarongo he mea nui mo te angitu. Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, kua hanga tona rangatiratanga ma te whakatutuki i tetahi taupori motuhake. Engari ko wai tonu te hunga whakarongo a Walmart?

Te tautuhi i te hunga whakarongo a Walmart:

Ko te nuinga o te Walmart e aro ana ki nga kaihoko e whai whakaaro nui ana ki te wariu e rapu utu utu mo te maha o nga hua. Ko enei kaihoko kei waenga ki nga tangata iti-moni me nga whanau e aro nui ana ki te penapena moni me te kore e whakararu i te kounga. Ko te rautaki a Walmart e huri ana ki te tuku utu iti ia ra, ka waiho hei whiringa ataahua mo nga kaihoko mohio putea.

Ngā Tauanga:

Kei roto i te hunga whakarongo a Walmart he maha nga momo taupori. Ahakoa e pai ana ki nga taangata mai i nga reanga rereke, nga taumata whiwhinga, me nga taangata iwi, ko te nuinga o ana kaihoko he tau waenga, pakeke ake ranei. Ko tetahi waahanga tenei na te mea kua kaha ake nga tikanga hokohoko a nga whakatipuranga tawhito, me te kaha ki te aro ki te penapena moni.

Tae matawhenua:

Ko te hunga whakarongo a Walmart ehara i te mea iti ki tetahi rohe, whenua ranei. Neke atu i te 11,000 nga toa puta noa i te ao, tae atu ki nga waahi i te United States, Canada, Mexico, me etahi atu whenua, kei te ao katoa a Walmart. Ko tana kaha ki te toro atu ki te tini o nga kaihoko, i nga taone me nga taiwhenua, ka whai hua ki te angitu.

FAQ:

Q: Kei te whai a Walmart ki nga tangata iti-moni anake?

A: Ahakoa e mohiotia ana a Walmart mo te kukume i nga kaihoko e mohio ana ki te putea, ka tukuna e ia nga kaihoko mai i nga momo reanga moni. Ko tana utu e pai ana ki nga tangata takitahi me nga whanau e titiro ana ki te whakaroa i a raatau putea, ahakoa he aha o raatau moni whiwhi.

Q: He iti noa te hunga whakarongo a Walmart ki tetahi roopu tau?

A: Kao, ka manaaki a Walmart i nga kaihoko o nga roopu reanga katoa. Heoi, ka kaha ki te kukume atu i nga kaihoko takawaenga me te pakeke ake na runga i o raatau mahi hokohoko me o raatau kaupapa matua.

Q: Kei a Walmart he minenga motuhake mo te iwi?

A: He kanorau te hunga whakarongo a Walmart, kei roto hoki nga tangata mai i nga iwi rereke. Ko te whainga a te kamupene ki te mahi ki nga kaihoko mai i nga ahuatanga katoa, ahakoa he aha o raatau iwi.

Hei mutunga, ko te hunga whakarongo a Walmart ko nga kaihoko mohio e aro nui ana ki te utu me te kore e whakararu i te kounga. Ka toro atu tana tono puta noa i nga taupori rereke, nga taumata moni whiwhi, me nga ahuatanga iwi. Na te kaha o te ao me tana pono ki te tuku utu iti o ia ra, kei te kukume tonu a Walmart i te tini o nga kaihoko e rapu ana i nga whiringa hokohoko utu.