Ko wai te whakataetae a Walmart?

Ko wai te Kaiwhaiwhai a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, he kaha te whakataetae, kei te whakataetae tonu nga kamupene mo te waahi o runga. Ka tae mai ki a Walmart, te toa hokohoko kua noho hei ingoa whare, he maha nga tangata e miharo ana ko wai tana hoa whawhai nui. Ahakoa he maha nga kaiwhakataetae i roto i te whakataetae, kotahi te kamupene e tu ana hei kaiwhakataetae tuatahi mo Walmart - ko Amazon.

Amazon: Te Whare Taonga E-Commerce

Ko Amazon, na Jeff Bezos i whakatu i te tau 1994, i timata hei toa pukapuka ipurangi engari i tere te whakawhanui i ana tuku kia noho hei maakete ipurangi nui rawa atu o te ao. I roto i nga tau, kua tipu haere a Amazon, kua rereke te momo hua me te noho hei toa kotahi mo nga mea katoa mai i te hikohiko ki te hoko kai. Na te nui o te kowhiringa, nga utu whakataetae, me nga whiringa tuku watea, kua kaha a Amazon ki te whakaaro ki te umanga hokohoko.

Walmart vs. Amazon: Te Pakanga mo te Retail Supremacy

Ko te whakataetae i waenga i a Walmart me Amazon e kiia ana he tukinga i waenga i te hokohoko pereki-ma-motar tuku iho me te toa e-hokohoko. Ahakoa he kaha tinana a Walmart me ona mano tini toa puta noa i te ao, ko Amazon te rangatira o te maakete ipurangi. Ko nga kamupene e rua kua whakapau kaha ki o raatau kaha ki te eke ki runga ake i tetahi atu.

Kei te kaha ake a Walmart i ana mahi e-tauhokohoko, te whakawhanui i tana maakete ipurangi, me te whakapai ake i ana ratonga tuku. Kei te kaha te kamupene ki te whakamahi i tana whatunga toa nui hei tuku i nga whiringa pai penei i te tiki i te taha taha me te tuku i te ra kotahi.

I tetahi atu taha, kua piki haere a Amazon ki te waahi hokohoko tinana. Ko te hokonga o Whole Foods Market i te tau 2017 i tohu i te urunga mai o Amazon ki roto i te umanga hokohoko, ka taea e ia te whakataetae tika me te pakihi hokohoko a Walmart. I tua atu, kua whakamatau a Amazon ki nga toa iti-iti me te whakawhānui i tana kaupapa Amazon Go.

FAQ

Q: Ko Amazon anake te whakataetae o Walmart?

A: Ahakoa ko Amazon te whakataetae tuatahi a Walmart, tera ano etahi atu whakataetae i roto i te umanga hokohoko, penei i a Target, Costco, me Kroger.

Q: Ko wai kei runga ake i te whawhai a Walmart me Amazon?

A: Kei te haere tonu te whawhai mo te toa hokohoko i waenga i a Walmart me Amazon, a, kei nga kamupene e rua o raatau kaha. He kaha te noho a-tinana a Walmart, ko Amazon te rangatira o te maakete ipurangi. Ko te mutunga o tenei whakataetae kare ano kia whakatauhia.

Q: He pehea te rereke o Walmart me Amazon i o raatau tauira pakihi?

A: Ko Walmart te mahi tuatahi hei kaihokohoko pereki-ma-motar, me te maha o nga whatunga toa. Ko Amazon, i tetahi atu taha, he whare hiko e-tauhokohoko, e mahi ana i runga ipurangi engari kei te toro atu ano ki te hokohoko tinana.

Hei mutunga, i te wa e anga ana a Walmart ki nga whakataetae mai i nga momo kaitoro toa, ka tu a Amazon hei hoa whawhai tuatahi. Ko te pakanga i waenganui i enei roroa hokohoko e rua kei te hanga tonu i te ahumahi, me te kaha o ia kamupene ki te kaha ki te whai hua. I te wa e tipu haere ana te whenua hokohoko, he mea whakamiharo te kite i te ahua o tenei whakataetae, ko wai ka puta hei toa.