Ko wai te whakataetae nui a Walmart?

I roto i te ahumahi hokohoko tino whakataetae, kua roa a Walmart he mana rangatira, e mohiotia ana mo tana whatunga nui o nga toa me te tini o nga hua. Heoi, i te tipu haere tonu o te whenua hokohoko, ko tetahi patai ka ara ake ko: Ko wai te hoa whawhai nui a Walmart?

Amazon: Ko te Rapa E-Commerce

Ina tae mai ki te wero i te mana rangatira o Walmart, ka tu a Amazon hei hoa whawhai tino whakamataku. I te mea ko te kaihokohoko ipurangi nui rawa atu o te ao, kua huri a Amazon i te huarahi hoko tangata, e tuku ana i te maha o nga momo hua ki nga utu whakataetae. Na tana papaahi ipurangi watea me nga ratonga tuku tere, kua angitu a Amazon ki te hopu i tetahi waahanga nui o te maakete hokohoko, ka takahi i te turanga kaihoko tuku iho a Walmart.

Whainga: Ko te Kaihokohoko Bullseye

Ko tetahi atu kaitono nui i roto i te pakanga mo te mana hokohoko ko Target. E mohiotia ana mo ana taonga huatau me te utu utu, kua whakairohia e Target he maakete motuhake mo ia ake, e kukume ana i te hunga taiohi me te mohio ki te ahua ahua. Na tana aro ki nga whakapaipai kaainga huatau, kakahu me nga hua ataahua, kua kaha a Target ki te rereke i a ia mai i a Walmart, he pai ki tetahi turanga kaihoko motuhake.

Costco: Te Roopu Whare Putunga Rapa

Ahakoa e aro ana a Walmart ki nga utu iti o ia ra, kua riro a Costco hei whakataetae nui ma te tuku hua nui i nga utu whakahekenga na roto i ana karapu whare putunga mema. Na tona turanga kaihoko pono me te rongonui mo nga hua kounga, kua kaha a Costco ki te whakataetae ki a Walmart ma te whakarato i tetahi wheako hokohoko ahurei me nga utu ataahua mo te tini o nga taonga.

FAQ

Q: Ko Walmart te kaihokohoko nui rawa atu i te ao?

A: Ae, ko Walmart te kaihokohoko nui rawa atu i te ao i runga i nga moni whiwhi.

Q: He pehea te whakataetae a Amazon me Walmart?

A: Ka whakataetae a Amazon ki a Walmart ma te tuku i te tini o nga hua ki runga ipurangi, nga ratonga tuku tere, me nga utu whakataetae.

P: He aha te mea ka wehe a Target i Walmart?

A: He rerekee a Target mai i a Walmart ma te aro ki nga taonga huatau me te utu utu, e pai ana ki te turanga kaihoko rangatahi me te mohio ki te ahua.

Q: He pehea te whakataetae a Costco me Walmart?

A: Ka whakataetae a Costco ki a Walmart ma te tuku hua nui ki nga utu whakahekenga na roto i ana karapu whare putunga mema-mema, e kukume ana i te turanga kaihoko pono.

Hei whakamutunga, ahakoa kei te noho tonu a Walmart hei toa hokohoko, ka anga ki te whakataetae kaha mai i nga kaiwhaiwhai penei i a Amazon, Target, me Costco. Kei ia kamupene o raatau ake kaha me o raatau rautaki, he pai ki nga waahanga kaihoko rereke. I te wa e tipu haere tonu ana te whenua hokohoko, kare e kore ka kaha te whawhai mo te mana rangatira i waenga i enei kaiwhaiwhai, i te mutunga ka whai hua nga kaihoko ki te maha o nga whiringa me nga utu whakataetae.