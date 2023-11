Ko wai te kaihoko nui a Walmart?

I roto i te ahumahi hokohoko, he mea noa mo nga kamupene he momo kaihoko, mai i nga tangata takitahi ki nga pakihi iti tae atu ki nga umanga nui. Heoi, ka tae mai ki a Walmart, te kaihokohoko nui rawa atu o te ao, ka whakaaro pea ko wai te kaihoko nui rawa atu. Kia rukuhia tenei patai me te tirotiro i nga mahi whakahihiri o te turanga kaihoko a Walmart.

Te maarama ki te turanga kaihoko a Walmart

He maha nga kaihoko a Walmart, tae atu ki nga tangata takitahi me nga whanau e rapu ana i nga mea tino nui o ia ra, tae atu ki nga pakihi iti me nga umanga e rapu ana i nga hoko maha. Neke atu i te 11,000 nga toa puta noa i te ao, he maha nga kaihoko a Walmart e toro atu ana ki nga momo taupori me nga umanga.

Ko te kaihoko nui a Walmart: Nga pakihi iti

Ahakoa e manaaki ana a Walmart i te tini o nga kaihoko, e mohiotia ana ko ta raatau waahanga kaihoko nui he pakihi iti. Ka whakawhirinaki enei pakihi ki a Walmart mo o raatau hiahia, hoko taonga i te nuinga o nga utu whakataetae. Ko te mekameka toha nui a Walmart me te kupenga tohatoha pai ka waiho hei whiringa ataahua mo nga pakihi iti e titiro ana ki te penapena i o raatau papa me te maha o nga hua.

FAQ

Q: He aha te mekameka tuku?

A: Ko te mekameka tuku e tohu ana ki te whatunga o nga whakahaere, nga tangata, nga mahi, nga korero, me nga rauemi e uru ana ki te whakaputa me te tohatoha o nga taonga, ratonga ranei ki te kaihoko mutunga.

Q: He aha te whatunga tohatoha?

A: Ko te whatunga tohatoha he punaha o nga whakaurunga honohono, penei i nga whare putunga me nga hanganga kawe waka, e taea ai te neke pai o nga taonga mai i te kaihanga ki te kaihoko mutunga.

Q: Me pehea te mahi a Walmart ki nga pakihi iti?

A: He maha nga ratonga ka tukuna e Walmart ki nga hiahia o nga pakihi iti, penei i nga whiringa hoko nui, utu whakataetae, me te uru ki nga momo hua maha. I tua atu, ka whakarato a Walmart i nga rauemi me te tautoko hei awhina i nga pakihi iti kia ora.

Q: Kei a Walmart etahi atu waahanga kaihoko nui?

A: Ae, i tua atu i nga pakihi iti, ka mahi a Walmart i te maha o nga kaihoko takitahi me nga whanau e hokohoko ana mo nga mea tino nui o ia ra. Hei taapiri, ko nga umanga me nga kaporeihana nui he waahanga o te turanga kaihoko a Walmart.

Hei whakamutunga, ahakoa he maha nga kaihoko a Walmart, ko nga pakihi iti ko o raatau kaihoko nui rawa atu. Na te maha o nga momo hua, nga utu whakataetae, me nga mekameka tuku pai, ka noho tonu a Walmart hei haerenga mo nga pakihi iti e whai ana ki te whakatutuki i o raatau hiahia.