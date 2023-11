Ko wai te tamahine Tumuaki o Walmart?

Ko wai te Tamahine a te Tumuaki o Walmart?

I roto i te ao pakihi, he nui te taumaha o etahi ingoa, ko tetahi ingoa ko Walmart. I te mea ko tetahi o nga umanga hokohoko nui rawa atu o te ao, kua noho a Walmart hei ingoa whare e rite ana ki te waatea me te utu. Ko Doug McMillon te kaihautu o tenei toa hokohoko, ko ia te Tumuaki mai i te tau 2014. Ahakoa te nui o nga korero e mohiotia ana mo te kaiarahi me nga whakatutukitanga a McMillon, kei te paheketia tona oranga whanau, otira ko tana tamahine.

Te Tamahine a Walmart Tumuaki

Ko te tamahine a Doug McMillon, a Emma McMillon, i kaha ki te pupuri i te ahua iti ahakoa te tuunga teitei o tona papa. I whanau me te whakatipu i te United States, kua whiriwhiri a Emma McMillon ki te arahi i tetahi oranga motuhake mai i te tirohanga a te iwi. Ko te mutunga mai, he iti noa nga korero e waatea ana mo ana mahi whaiaro me ana mahi ngaio.

Ahakoa ehara pea a Emma McMillon i te tangata rongonui, ko te mahi a tona papa hei Tumuaki mo Walmart e kore e kore kua awe i tona oranga i roto i nga huarahi maha. I tipu ake ia i roto i te whanau e uru nui ana ki te umanga hokohoko, tera pea i whai matauranga nui ia mo te ao pakihi me nga wero me nga whai waahi ka puta mai.

FAQ

P: He aha te mahi a te Tumuaki?

A: Ko te Tumuaki, ko te Tumuaki Tumuaki ranei, ko ia te tino kaiwhakahaere o te kamupene. Kei a raatau te kawenga mo te whakatau kaupapa umanga nui, te whakahaere i nga mahi katoa, me te arahi i te whakahaere ki ana whaainga.

Q: Kia pehea te roa o Doug McMillon te Tumuaki o Walmart?

A: Ko Doug McMillon te Tumuaki mo Walmart mai i te tau 2014. I mua i tana tuunga hei Tumuaki, he maha nga tuunga i roto i te kamupene, tae atu ki nga mahi whakahaere i roto i nga mahi hokohoko me nga mahi arorau.

Q: He aha te mea nui a Walmart?

A: He mea nui a Walmart na te nui o te rahi me te awe i roto i te umanga hokohoko. Ka whakahaerehia e ia nga mano tini o nga toa puta noa i te ao me te tuku i te whānuitanga o nga momo hua i nga utu whakataetae, ka waiho hei whiringa rongonui mo nga kaihoko.

Q: Kei te whai waahi a Emma McMillon ki te whakahaeretanga o Walmart?

A: Kaore he korero a te iwi e kii ana kei te uru a Emma McMillon ki te whakahaeretanga o Walmart. Kua whiriwhiria e ia ki te whakahaere i tetahi oranga motuhake, a ko ana mahi ngaio, mena he mea, kare tonu i te korero.

Hei whakamutunga, ahakoa ko te tamahine a te Tumuaki o Walmart a Doug McMillon, a Emma McMillon, ehara pea i te tangata rongonui, ko tana hononga ki tetahi o nga umanga hokohoko nui rawa atu o te ao e hangai ana i tona oranga. I a ia e haere tonu ana ki te noho mokemoke, ko te tuunga o tona papa hei Tumuaki mo Walmart e noho tonu ana hei takenga mo te tini.