Ko wai te mema whai rawa o te whanau Walton?

I roto i nga taonga me nga taonga, ko te whanau Walton tetahi ingoa rongonui. I mohiotia mo to raatau hononga ki a Walmart, te kaihokohoko nui rawa atu o te ao, kua kohia e nga Waltons nga taonga nui i roto i nga tau. Engari ko wai i roto ia ratou te hunga whai rawa? Kia rukuhia nga korero.

Sam Walton: Te Patereareha

Ko Sam Walton, te kaiwhakarewa o Walmart, i whakatakoto te turanga mo te tino taonga o te whanau. Ka tiimata me te toa kotahi i Arkansas i te tau 1962, i hangaia e ia he kingitanga hokohoko i huri i te umanga. Heoi, ahakoa tana angitu, ehara a Sam Walton te tangata whai rawa o te whanau i enei ra.

Jim Walton: Ko Walton tino taonga

E ai ki nga korero a te kaiwhai piriona piriona a Forbes, kei a Jim Walton te taitara o te tangata whai rawa o te whanau o Walton. I whanau i te tau 1948, ko Jim te potiki o Sam Walton. I whakawhiwhia e ia tetahi waahanga nui o te taonga a tona papa, a kua angitu hoki nga haumi i waho o Walmart. Neke atu i te $70 piriona te uara kupenga, kare e kore ko Jim Walton te tihi o te tara rawa o te whanau.

FAQ

P: I pehea te whakaemi a te whanau Walton i a ratou taonga?

A: Ko nga rawa o te whanau Walton i ahu mai i a raatau mana o Walmart. I te tipu haere o te kamupene, i te piki haere, ka piki hoki o raatau taonga.

Q: He tangata whai rawa ano o te whanau Walton?

A: Ae, he maha atu nga mema o te whanau Walton e whai rawa nui ana. Ko etahi tauira rongonui ko Alice Walton, te tamahine a Sam Walton, me Rob Walton, te tama matamua a Sam Walton.

P: He pehea te whakataurite o nga rawa a Jim Walton ki etahi atu piriona?

A: Ko te utu nui a Jim Walton ka noho ia ki roto i nga piriona piriona o te ao. Heoi, ehara ia i te tangata whai rawa o te ao. Ko nga ahua penei i a Jeff Bezos, Elon Musk, me Bernard Arnault kei te nui ake i a ia mo te taonga.

Hei whakamutunga, i a Sam Walton i whakatakoto te turanga mo nga rawa o te whanau, ko Jim Walton te rangatira o te whanau Walton whai rawa i tenei wa. Na tana taonga tuku iho me ana haumi angitu, kua eke a Jim i nga taonga o te whanau ki nga taumata hou. Heoi, he mea nui kia mahara ko te whanau Walton katoa kei te noho tonu tetahi o nga whanau whai rawa o te ao, na to ratou hononga ki a Walmart me o raatau whakatau putea.