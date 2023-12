Ko wai te matua matua o AI?

whakarāpopototanga:

Ko te patai ko wai te matua matua o Artificial Intelligence (AI) he kaupapa tautohetohe me te korerorero mo nga tau maha. Ko te whainga o tenei tuhinga ki te ruku i te takenga mai o AI me te tuhura i nga takoha o nga whika matua o te mara. Mai i nga mahi a Alan Turing mo te mohio miihini ki te hanga a John McCarthy mo te kupu “Artificial Intelligence,” ka tirohia e matou nga momo tirohanga me nga tautohetohe e pa ana ki tenei patai whakahirahira. Na roto i te purongo, rangahau, me te tātaritanga mohio, e whai ana tenei tuhinga ki te whakamarama i te hitori o AI me nga tangata kua whai waahi nui ki tona whanaketanga.

Kupu Whakataki:

Ko te Maramatanga Artificial, te mara o te puiao rorohiko i whakatapua ki te hanga mihini mohio, kua kite i nga ahunga whakamua i roto i nga tau tata nei. Heoi ano, ko nga putake o AI ka taea te hoki mai ki waenganui o te rautau 20 i timata ai nga pionia ki te torotoro i te kaupapa o te mohio miihini. I te ahu whakamua o te mara, he maha nga tangata whai mana i puta, i whai waahi ia ki te whakawhanaketanga o AI i o raatau huarahi ahurei. Ko tenei tuhinga e whai ana ki te hura i te tino papa o AI ma te tirotiro i nga takoha a enei tangata rongonui me te paanga o a raatau mahi.

Alan Turing: Te Pioneer o te Maramatanga Miihini:

Ko Alan Turing, he kaiputaiao o Ingarangi me te kaiputaiao rorohiko, e kiia ana ko te pionia o te mohio miihini. Ko tana pepa pakaru whenua, "Computing Machinery and Intelligence," i whakaputaina i te tau 1950, i whakaurua te kaupapa o te Turing Test. Ko tenei whakamatautau i whai ki te whakatau i te kaha o te miihini ki te whakaatu i te whanonga mohio kore e rereke mai i te tangata. Ko nga mahi a Turing i whakatakoto te turanga mo te whanaketanga o AI me te awe i nga rangahau o muri mai i te mara.

John McCarthy: Ko te Kaihanga o te kupu "Artificial Intelligence":

Ahakoa he nui nga takoha a Turing, na John McCarthy i hanga te kupu "Artificial Intelligence" i te tau 1956. Ko McCarthy, he kaiputaiao rorohiko o Amerika, i whakarite te Huihuinga Dartmouth, e kiia ana ko te waahi whanau o AI. I huihuia e te hui nga kairangahau e hiahia ana ki te whakatauira i te mohiotanga tangata ki runga miihini. Ko te kupu a McCarthy i tino whakamahia, ka tapaina he ingoa mo te mara me te hanga i tona tuakiri.

Ētahi atu Tohu Whakaawe:

I tua atu i a Turing raua ko McCarthy, he maha nga taangata kua whai waahi nui ki te whakawhanaketanga o AI. Ko Marvin Minsky, e kiia ana ko te "papa o AI," na te Whare Wananga o te Hangarau o Massachusetts i whakatu i te taiwhanga AI o te Whare Hangarau o Massachusetts, a, i eke ki nga mahi karetao. I tua atu, i whakawhanakehia e Herbert Simon raua ko Allen Newell te Logic Theorist, te kaupapa AI tuatahi e kaha ana ki te whakamatau i nga kaupapa pangarau. Ko enei taangata, me etahi atu, he mahi nui ki te hanga i te huarahi o AI.

FAQ:

Q: He whakautu tino mohio ko wai te matua matua o AI?

A: Ko te patai mo te papa pono o AI kaore he whakautu tino. Kua tipu te mara o AI na roto i nga takoha a te tini o nga tangata takitahi, e kawe mai ana ia tangata i o raatau tirohanga me o raatau ahunga whakamua. He pai ake te mohio ki nga mahi tahi a enei pionia, kaua ki te tohu i te tangata kotahi.

Q: He aha i kiia ai ko Alan Turing te pionia o AI?

A: Ko nga mahi a Alan Turing mo te matauranga miihini, ina koa ko tana kaupapa mo te Whakamatau Turing, i whakatakoto te turanga mo te whanaketanga o AI. Ko ona whakaaro me ona mohiotanga mo te kaha o nga miihini ki te whakaatu i te whanonga mohio he mea pakaru, he tino whai mana.

P: He aha te hiranga o te takoha a John McCarthy?

A: Ko te hanga a John McCarthy mo te kupu “Artificial Intelligence” me tana whakahaere i te Huihuinga Dartmouth i whai waahi nui ki te whakatu AI hei waahi ako motuhake. I awhina nga mahi a McCarthy ki te hanga i te tuakiri o AI me te whakahuihui i nga kairangahau ki te tirotiro i nga huarahi ka taea te whakataurite i te mohiotanga tangata.

Conclusion:

Ko te whakatau i te papa pono o AI he mahi uaua, i te mea kua tipu te mara na roto i nga mahi a te tini tangata. Ahakoa ko te mahi paionia a Alan Turing mo te mohio miihini me te whakaaro a John McCarthy mo te kupu “Artificial Intelligence” e tu ana, he mea nui kia mohio ki nga takoha a etahi atu tangata whai mana. Ko te whakawhanaketanga o AI he mahi mahi tahi, me te mohio ki nga tirohanga kanorau me nga ahunga whakamua o enei pionia he mea tino nui ki te mohio ki nga hitori nui o te mara me te kaha mo nga ra kei mua.