Ko wai te tuahine o te rangatira o Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ka tu a Walmart hei rangatira nui, e rangatira ana i te umanga me tana kupenga nui o nga toa me te noho ki te ao. I whakaturia e Sam Walton i te tau 1962, kua noho te toa hokohoko hei ingoa whare, e whakarato ana i te tini o nga hua me nga utu utu. Engari kua whakaaro koe mo te whanau kei muri i tenei rangatiratanga hokohoko? Ko wai te tuahine o te rangatira o Walmart?

Ko Alice Walton te tuahine o te rangatira o Walmart. I whanau i te Oketopa 7, 1949, ko Alice anake te tamahine a Sam Walton raua ko Helen Walton. Ko ia te teina iti rawa o te whanau Walton, ko ona tuakana ko Rob, Jim me John. Ahakoa kua whai waahi nui ona tuakana ki te whanaketanga me te whakawhanuitanga o Walmart, kua whai tohu a Alice ki te ao toi.

Ko Alice Walton he kaikohi toi, he tangata atawhai. He tino kaingākau ia ki ngā mahi toi, ā, kua whakamahia e ia ana rawa ki te hanga kohinga whakamīharo i roto i ngā tau. I te tau 2011, i whakatuwherahia e ia te Crystal Bridges Museum of American Art i Bentonville, Arkansas. Ka whakaatuhia e te whare taonga te whānuitanga o nga mahi toi a Amerika, tae atu ki nga waahanga mai i nga tohunga toi rongonui penei i a Andy Warhol me Norman Rockwell.

FAQ:

P: I pehea a Alice Walton i uru ai ki nga mahi toi?

A: I whakawhanake a Alice Walton i te hiahia ki nga mahi toi i te wa e tamariki ana. I ako ia i nga hitori toi i te kaareti, a kua maha nga tau e kohikohi ana i nga mahi toi.

Q: He aha te Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Ko te Crystal Bridges Museum of American Art he whare taonga i hangaia e Alice Walton. He kohinga mahi toi a Amerika kei Bentonville, Arkansas.

Q: He aha te utu nui a Alice Walton?

A: I te tau 2021, tata ki te $70 piriona te uara kupenga a Alice Walton, na reira ko ia tetahi o nga wahine whai rawa o te ao.

Q: He whai waahi a Alice Walton ki Walmart?

A: Ahakoa he mema a Alice Walton no te whanau Walton, kaore ia i te tino whai waahi ki nga mahi o ia ra o Walmart. Ko tana aro nui ki tana kohinga toi me ana mahi atawhai.

Hei whakatau, kua whai ingoa a Alice Walton, te tuahine o te rangatira o Walmart, ki te ao toi. Ahakoa kua whai waahi nui ona tuakana ki te angitu o Walmart, kua whai a Alice i tana kaingākau ki te mahi toi me te hanga i tetahi kohinga whakamiharo. Na tana mahi atawhai me te whakaturanga o te Whare Taonga o Crystal Bridges, kua whai hua tonu ia ki te hapori toi.