Ko wai te toa nui rawa atu o te ao?

I roto i te ao whakataetae o te hokohoko, he maha nga kaitakaro e whakataetae ana mo te waahi o runga. Heoi, ka tae mai ki te taitara o te toa tino taonga o te ao, kotahi te ingoa kei runga ake i era atu - te kaiwhakarewa me te Tumuaki o Amazon, a Jeff Bezos.

Jeff Bezos: Ko te Titan Retail

Ko Jeff Bezos, te rangatira o muri o Amazon, kua kohia e ia he taonga nui na roto i tana huarahi auaha ki te hokohoko. I whakapumautia i te tau 1994 hei toa pukapuka ipurangi, mai i tera wa kua piki a Amazon ki roto i te ao e-tauhokohoko nui, e tuku ana i te tini o nga hua me nga ratonga. Ko te aro nui a Bezos ki te pai o nga kaihoko me tana kaha ki te urutau ki nga ahuatanga o te maakete kua huri a Amazon ki te angitu kore.

Te Taonga o Jeff Bezos

I te tau 2021, e kiia ana kei te tata ki te $200 piriona te moni a Jeff Bezos, na te mea ko ia te tangata whai rawa o te ao. Ko te nuinga o ana taonga i ahu mai i tana peeke rangatira i Amazon, kua tipu haere i roto i nga tau. Ko te tirohanga kaipakihi me te kaiarahi a Bezos i whai waahi nui ki te huri i a Amazon hei whare hiko.

FAQ

Q: I pehea a Jeff Bezos hei kaihokohoko tino taonga?

A: I noho a Jeff Bezos hei kaihokohoko whai rawa mai i tana whakaturanga me tana kaiarahi o Amazon, kua noho hei maakete ipurangi nui rawa atu i te ao.

Q: Me pehea te whakaputa moni a Amazon?

A: Ka whakaputa moni a Amazon ma roto i nga huarahi rereke, tae atu ki te hokonga o nga hua i runga i tana papaahi, nga ratonga ohaurunga penei i a Amazon Prime, me nga ratonga rorohiko kapua ma te Amazon Web Services (AWS).

Q: Ko wai etahi atu kaihokohoko whai rawa?

A: Ahakoa kei a Jeff Bezos te taitara o te kaihokohoko tino taonga, tera ano etahi atu toa rongonui pera i a Bernard Arnault, te Tumuaki o LVMH, me Amancio Ortega, te kaiwhakarewa o Inditex (Zara).

Q: I pehea te paanga o Amazon ki te ahumahi hokohoko?

A: Kua hurihia e Amazon te ahumahi hokohoko ma te whakauru i te ariā o te hokohoko ipurangi me te tuku tere, ngawari. Na tana angitu i kaha nga kaihokohoko pereki-ma-motar tuku iho ki te urutau me te auaha kia noho whakataetae.

Hei whakamutunga, ko Jeff Bezos, te kaiwhakarewa me te Tumuaki o Amazon, kei te pupuri i te taitara o te kaihokohoko tino taonga i te ao. Na roto i tana kaiarahi matakite me te angitu o Amazon, kua kohia e Bezos tetahi taonga nui. Ko tana paanga ki te umanga hokohoko kaore e taea te whakakore, a ko tana korero he mea whakahihiri ki nga kaipakihi kaipakihi huri noa i te ao.