Ko wai te tangata whai rawa i Arkansas?

I roto i te whenua whai waahi, kei reira nga waimarie ka tutuki nga moemoea, ka whakanui a Arkansas i tana ake waahanga o nga tangata whai rawa. Engari ko wai tonu te tangata whai rawa i tenei whenua ki te tonga? Kia rukuhia te ao o te hunga whai rawa o Arkansas ka hurahia te whakautu ki tenei patai mura.

Nga Kaitono

Ko Arkansas te kainga o te maha o nga piriona, engari ko tetahi ingoa kei roto i era atu: Jim Walton. Ko Jim te potiki o te kaiwhakarewa o Walmart a Sam Walton, kua kohia e Jim he taonga nui i roto i nga tau. I te tata ki te $60 piriona te utu nui, ka noho humarie ia ki te taitara o te tangata whai rawa i Arkansas.

Jim Walton: He tangata whai mana

I whanau i te Hune 7, 1948, i Newport, Arkansas, Jim Walton ehara i te mea he piriona noa engari he tangata rongonui ano hoki i roto i nga umanga a te kawanatanga me nga hapori atawhai. Ka mahi ia i runga i te poari whakahaere mo Walmart, te kaihokohoko nui rawa atu o te ao, me te whai waahi ki te Walton Family Foundation, e aro ana ki te whakapai ake i te matauranga, te tiaki taiao, me te tautoko i nga hapori o te rohe.

FAQ

P: I pehea a Jim Walton ki te kohi i ana rawa?

A: I whakawhiwhia e Jim Walton tetahi waahanga nui o ana taonga mai i tona papa, a Sam Walton, nana i whakatu a Walmart. Heoi ano, kua whai whakaaro nui ia ki te whakangao me te whai waahi nui ki roto i te kamupene, e whai hua ana ki te nui o ana taonga.

Q: Ko Jim Walton anake te piriona i Arkansas?

A: Kao, ko Arkansas te kainga mo etahi atu piriona piriona, tae atu ki a Alice Walton, te tuahine o Jim, e kaha ana ki te mahi atawhai. Heoi, kei a Jim Walton te taitara o te tangata whai rawa o te kawanatanga i tenei wa.

Q: He aha te paanga o Jim Walton ki Arkansas?

A: Ko te awe o Jim Walton kei tua atu i ana taonga. Na tana whai waahi ki Walmart me te Walton Family Foundation, ka whai waahi nui ia ki te hanga i te ohanga o te kawanatanga, te punaha matauranga, me te whanaketanga hapori.

I te Whakamutunga

Ka tae mai ki nga taonga i Arkansas, ko Jim Walton te rangatira. Na te nui o ana taonga me tona mana whai mana, ka kaha tonu ia ki te whai paanga ki te kawanatanga me ona kainoho. Ahakoa i roto i ana mahi pakihi, i nga mahi atawhai ranei, ko te taonga tuku iho a Jim Walton tetahi ka maumaharatia mo nga tau kei te heke mai.