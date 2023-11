Ko wai te whanau whai rawa a Walmart?

By

Ko wai te whanau whai rawa i Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ko Walmart he ingoa whare. Na te maha o nga whatunga toa me nga momo momo hua, kua noho te kamupene hei toa nui o te ao. Engari kua whakaaro koe ko wai te whanau whai rawa i muri i tenei rangatiratanga hokohoko? Ana, kaua e titiro atu ki te whanau Walton.

Ko te whanau Walton, ko Sam Walton te rangatira, te whanau whai rawa e hono ana ki a Walmart. Na Sam Walton i whakatu a Walmart i te tau 1962, a, mai i tera wa, kua tipu haere te kamupene, na reira ko te whanau Walton tetahi o nga whanau whai rawa o te ao. I tenei ra, ko nga rawa o te whanau i ahu mai i to raatau paanga ki Walmart.

I te tau 2021, e kiia ana kei te tata ki te $247 piriona te utu o te whanau Walton, e ai ki a Forbes. Ko tenei ahua ohorere ka waiho ratou ki roto i nga whanau whai rawa o te ao, nui atu i nga whanau o Koch me Mars. Ko nga rawa o te whanau kei te aro nui ki nga ringaringa o nga tangata tokowha: Alice Walton, Jim Walton, Rob Walton, me Lukas Walton.

Ko Alice Walton, te tamahine a Sam Walton, te wahine whai rawa rawa atu i te ao, a, tata ki te $66 piriona te uara. Ko Jim Walton, tetahi atu tama a Sam Walton, he tata ki te $65 piriona te uara. Ko Rob Walton, te tama matamua a Sam Walton, he tata ki te $64 piriona te uara. Ka mutu, ko Lukas Walton, te mokopuna a Sam Walton, he tata ki te $32 piriona te uara.

FAQ:

P: I pehea te whanau o Walton i a ratou taonga?

A: Ko nga rawa o te whanau Walton i ahu mai i to raatau paanga ki Walmart. I te tipu haere o te kamupene me te nui haere, ka nui haere o raatau rawa.

Q: Kei te whai waahi nga mema katoa o te whanau Walton ki nga mahi a Walmart?

A: Ahakoa kua mau etahi o nga mema o te whanau Walton i nga tuunga whakahaere i roto i te Walmart, kaore te katoa e kaha whai waahi ana ki nga mahi a te kamupene o ia ra.

P: He pehea te whakataurite o nga rawa o te whanau Walton ki etahi atu whanau whai rawa?

A: Ko te whanau Walton tetahi o nga whanau whai rawa o te ao, nui atu i nga momo whanau o Koch me Mars i runga i te utu moni.

Q: He aha etahi atu umanga, haumi ranei e hono ana ki te whanau Walton?

A: I tua atu i to ratou mana whenua i Walmart, kua haumi te whanau Walton ki etahi atu pakihi me nga mahi atawhai.

Hei whakamutunga, ko te whanau Walton, me to ratou mana whenua i Walmart, kua kohia e ratou te nui o nga rawa, na te mea ko ratou tetahi o nga whanau whai rawa o te ao. Ko ta raatau korero angitu hei tohu mo te tipu me te awe o Walmart hei whare hokohoko o te ao.

Nga wehewehe:

– Tauhokohoko: Te hoko taonga ki nga kaihoko i roto i nga toa, ma nga papaaho ipurangi ranei.

– Te uara kupenga: Te tapeke uara o nga rawa a te tangata ka tangohia ana taunahatanga.

– Tike: He hea, he paanga ranei ki tetahi pakihi, whakahaere ranei.

– He tangata atawhai: E pa ana ki te hiahia ki te whakatairanga i te oranga o etahi atu, i te nuinga o te waa ma roto i nga koha atawhai, mahi ranei.