Ko wai te whanau whai rawa i Arkansas?

Kei te puku o Amerika kei te whenua o Arkansas, e mohiotia ana mo te ataahua o te taiao, te nui o te hitori, me te oranga o te ohanga. I roto i te maha o nga whanau kua whai tohu ki tenei whenua ki te tonga, ka tu tetahi hei tangata whai rawa: ko te whanau Walton.

Ko te whanau Walton, he uri ki te emepaea o Walmart, kei te pupuri i te taitara o te whanau tino taonga ehara i Arkansas anake engari i te United States katoa. I whakaturia e Sam Walton i te tau 1962, kua tipu a Walmart hei toa nui rawa atu o te ao, me nga mano tini toa puta noa i te ao. Ko te angitu o tenei toa toa i turaki i te whanau Walton ki nga taonga kore whakaaro.

Neke atu i te $200 piriona te nui o te uara o te whanau Walton, he nui ake te taonga o te whanau Walton i tera o nga whanau o Arkansas. Ko nga rawa o te whanau i ahu mai i o raatau paanga ki Walmart, me etahi atu haumi me nga umanga pakihi. Ko te awe moni a te Waltons kei tua atu i nga rohe o Arkansas, ka noho ko ratou tetahi o nga whanau tino kaha o te ao.

FAQ:

P: I pehea te whanau o Walton i a ratou taonga?

A: Ko nga taonga a te whanau Walton i ahu mai i to raatau paanga ki Walmart, na Sam Walton i whakatu i te tau 1962. Ko te tipu me te angitu o te kamupene i roto i nga tau kua whai waahi ki a raatau taonga nui.

Q: He whanau whai rawa ano kei Arkansas?

A: Ahakoa ko te whanau Walton te tino whai rawa i Arkansas, tera ano etahi atu whanau whai rawa nui i te kawanatanga. Kei roto i enei ko te whanau Stephens, e mohiotia ana mo o raatau putea putea me nga rawa, me te whanau Tyson, i hanga i o raatau taonga ki te umanga heihei.

P: He pehea te whakamahi a te whanau Walton i o raatau rawa?

A: E mohiotia ana te whanau Walton mo o raatau mahi atawhai. Kua whakaritea e ratou te Walton Family Foundation, e tautoko ana i nga momo kaupapa penei i te matauranga, te tiaki taiao, me nga mahi toi me nga tikanga. He mātātoa hoki tā rātou whai wāhi ki ngā kaupapa tōrangapū me te hapori.

Q: Kei te whai waahi te whanau Walton ki etahi atu pakihi?

A: Ahakoa kei te noho tonu a Walmart hei puna taonga tuatahi, kua rerekee te whanau o Walton i a raatau haumi i roto i nga tau. Kei a raatau nga pupuri i roto i nga waahanga penei i te putea, te hoko whare, me te hangarau, me te whakawhānui ake i a raatau putea putea.

Hei mutunga, ko te whanau Walton te rangatira nui hei whanau whai rawa i Arkansas. Ko o raatau taonga nui, i ahu mai i to raatau mana o Walmart, i kaha ai te whakaaro ki a raatau ehara i te Arkansas anake engari i te ao katoa. Na roto i a raatau mahi atawhai me o raatau pakihi, kei te haere tonu nga Waltons ki te hanga i te whenua ohaoha me te hapori ehara i te mea ko o raatau kaainga anake, engari ko te ao katoa.