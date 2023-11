Ko wai te tamaiti whai rawa o te whanau?

Ko wai te Tamaiti Whanau Nui rawa atu?

I roto i te ao o te tino taonga, he maha nga tamariki kua whanau mai i roto i nga taonga kore whakaaro. Ko enei tangata waimarie he uri ki etahi o nga whanau whai rawa o te ao, a he maha nga wa ka nui atu o raatau moni ki nga iwi katoa. Engari ko wai i roto ia ratou ka taea te kii i te taitara o te tamaiti whai rawa o te whanau? Kia ata titiro tatou.

Ko Alexandra Andresen tetahi o nga kaitono rongonui mo tenei taitara, te tamahine a te tohunga ahumahi Norewai a Johan H. Andresen Jr. I te 24 noa o ona tau, ko te wariu o Alexandra e kiia ana ko te $1.4 piriona nui. Ko ona rawa i ahu mai i te pakihi tupeka a tona whanau, a Ferd, kua neke atu i te 150 tau e whakahaere ana. Ahakoa te nui o ana taonga, kua whiriwhiri a Alexandra ki te whai i ona ake hiahia, tae atu ki nga hakinakina eke hoiho me te aroha.

Ko tetahi atu kaitaunaki rongonui ko Gustav Magnar Witzøe, te tama a te kaipakihi ahuwhenua paramoana Norwegian Gustav Witzøe. I te 27 o ona tau, tata ki te $3 piriona te uara o Gustav. Ko te kamupene a tona papa, a SalMar, tetahi o nga kaihanga nui rawa atu o te hamana ahuwhenua i te ao. Kua whakamahia e Gustav ona rawa ki te whakangao ki nga momo umanga, tae atu ki nga mahi hoko whare me nga mahi hangarau.

FAQ:

P: He aha te tikanga o te "mutunga kupenga"?

A: Ko te uara kupenga e pa ana ki te tapeke uara o nga rawa a te tangata, tae atu ki te moni, nga haumi, nga rawa, me etahi atu taonga utu nui, haunga nga nama me nga taunahatanga kei a ia.

P: Me pehea e whiwhi ai enei tangata i enei taonga nui?

A: I whanau enei tangata ki roto i nga whanau kua kohia e ratou nga taonga nui na roto i nga pakihi angitu, i nga haumi ranei i roto i nga whakatipuranga. Ka riro i a raatau o raatau taonga mai i o ratau maatua me etahi atu mema o te whanau.

P: Kei te whai waahi enei tangata ki o raatau pakihi a te whanau?

A: Ahakoa ka whiriwhiri etahi o nga uri ki te whai waahi ki nga umanga a te whanau, ko etahi e pai ana ki te whai i o raatau hiahia me o raatau hiahia. He rerekee ia tangata ki ia tangata.

P: He kaitono ano mo te taitara o te tamaiti whanau whai rawa?

A: Ae, he maha ano nga kaitono mo tenei taitara, na te mea he maha nga whanau whai rawa o te ao. He maha nga wa ka huri nga rarangi na te rerekee o te maakete kararehe me etahi atu mea.

Hei whakamutunga, ko te taitara o te tamaiti whai rawa o te whanau he mea tino tautohetia, he maha nga tangata e whakataetae ana mo te turanga rangatira. Ahakoa ko Alexandra Andresen raua ko Gustav Magnar Witzøe kei roto i nga kaihautu i tenei wa, kei te huri haere te ao o nga rawa rawa, a ka ara ake pea nga kaiwhaiwhai hou a muri ake nei.