Ko wai te kamupene whai rawa i te ao?

I roto i te tipu haere tonu o nga pakihi o te ao, ko te whakatau i te kamupene whai rawa he mahi uaua. Heoi, mo nga reanga hou, ko te karauna mo te kamupene whai rawa rawa o te ao ka haere ki a Apple Inc. Ko te roroa hangarau i nga wa katoa te rangatira o nga mahere putea, i runga ake i ona kaiwhakataetae me ona hua nui o te maakete me nga hua whakahihiri.

He aha te whakapaipai maakete?

Ko te whakapaipai o te maakete, e kiia ana ko te potae maakete, he inenga o te uara katoa o te kamupene i te maakete kararehe. Ka tatauhia ma te whakarea i te tapeke o nga hea o mua ki te utu o te maakete o naianei mo ia hea. Ko te potae maakete he tohu nui mo te kaha putea o te kamupene me tona kaha ki te whakaputa hua.

I pehea a Apple i noho hei kamupene whai rawa?

Ko te pikinga o Apple ki runga ka taea te kii ki ana mahi hou, hoko rautaki, me te turanga kaihoko pono. Ko nga hua rongonui a te kamupene, penei i te iPhone, iPad, me te Mac, kua huri i te ahumahi hangarau me te hopu i nga ngakau o nga kaihoko puta noa i te ao. I tua atu, ko te puunaha rauwiringa kaiao pakari a Apple, tae atu ki nga ratonga penei i te Toa App me te Waiata Apple, i whai waahi nui ki tana angitu putea.

He aha etahi atu kamupene kei te rere?

Ahakoa kei a Apple te taitara o te kamupene whai rawa i tenei wa, ka whakaekea e ia nga whakataetae kaha mai i etahi atu umanga umanga. Ko nga kamupene penei i a Microsoft, Amazon, me Alphabet (te kamupene matua o Google) kei te noho tonu ki waenga i nga kaitono o runga. Ko enei kamupene kua rerekee i o raatau putea me te whakawhānui atu ki nga momo waahanga, tae atu ki te rorohiko kapua, e-tauhokohoko, me nga panui mamati, e whakapumau ana i o raatau tuunga hei whare hiko o te ao.

He aha te tikanga o te kamupene whai rawa?

Ko te kamupene whai rawa e tohu ana i te mana o te putea me te angitu i runga i te ao. E whakaatu ana i te kaha o te kamupene ki te whakaputa moni nui, ki te whakahou, ki te urutau ki te huri i nga mahi o te maakete. He kawenga nui ano te taitara, i te mea e tumanako ana nga kaipupuri hea me te hunga whai paanga ki te tipu haere tonu me te whai hua.

Hei mutunga, ko te rangatiratanga o Apple hei kamupene whai rawa rawa atu o te ao e whakaatu ana i ana mahi me te awe i roto i te umanga hangarau. Heoi, ko te ahua hihiri o te ao pakihi ko te tikanga ka tere te huri o nga rarangi. I te kaha ake o te whakataetae me te puta ake o nga kaitakaro hou, kare e kore ka haere tonu te whakataetae mo te tuunga o runga, na te mea he mea whakahihiri te mataki i te whawhai mo te mana moni.