Ko wai te rangatira tuatahi o Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ka tu a Walmart hei behemoth, me tana whatunga nui o nga toa me te noho ipurangi. Engari kua whakaaro koe ko wai te rangatira o tenei toa hokohoko? Ko te rangatira tuatahi o Walmart ko te whanau Walton, tetahi o nga whanau whai rawa o te ao.

Ko te whanau Walton, na Sam Walton kua mate, i whakatu a Walmart i te tau 1962. I tenei ra, kua horahia te mana o te whanau ki nga mema maha, tae atu ki nga tamariki tokotoru a Sam Walton: Rob, Jim, me Alice. Ko te mana o te whanau na roto i o raatau pupuri i Walton Enterprises, he kamupene whanau e whakahaere ana i o raatau rawa me te whakahaere i te nuinga o nga hea a Walmart.

He kamupene hokohoko a Walmart, ko te tikanga kei te waatea nga hea o te kamupene mo te hoko i runga i te maakete kararehe. Heoi, he mea nui te mana o te whanau Walton ki a Walmart, me te whakatau tata ki te 50% o nga hea o te kamupene. Na tenei ka noho ko ratou te nuinga o nga kaipupuri hea me te whai mana nui ki runga i te ahunga me te whakatau a te kamupene.

FAQ:

P: I pehea te whanau o Walton i a ratou taonga?

A: Ko nga rawa o te whanau Walton i ahu mai i a raatau mana o Walmart. I te tipu haere o te kamupene, i te piki haere, ka piki hoki o raatau taonga. Ko te angitu o Walmart i taea e te whanau te kohi taonga nui i roto i nga tau.

P: Kei kona ano etahi atu kaipupuri hea nui i Walmart?

A: Ahakoa kei te whanau Walton te nuinga o nga hea a Walmart, tera ano etahi o nga kaipupuri putea me nga tangata takitahi kei a raatau etahi waahanga iti o te kamupene. Kei roto i enei ko nga moni takirua, putea penihana, me nga kaipupuri moni takitahi.

P: Kei te whai waahi te whanau Walton ki nga mahi a Walmart?

A: Ahakoa karekau te whanau o Walton e whai waahi tika ki nga mahi o ia ra, ka whai waahi nui ratou ki te hanga i te rautaki mo te wa roa me te whakatau whakatau a te kamupene ma o raatau mana whenua me o raatau awe hei kaipupuri hea nui.

P: He pehea te paanga o te mana pupuri a te whanau Walton ki a Walmart?

A: Ko te mana o te whanau o Walton ka nui te awe ki runga i nga kaupapa here, rautaki, me te ahunga whanui a Walmart. Ko ta raatau tirohanga mo te wa roa mo te kamupene me to raatau pono ki tana angitu i whai waahi nui ki te hanga i a Walmart ki roto i te toa toa i enei ra.

Hei whakamutunga, ko te rangatira tuatahi o Walmart ko te whanau Walton, e mau ana i te roopu nui o te kamupene. Ko o raatau mana me o raatau awe i whai waahi ki te tipu me te angitu o Walmart i roto i nga tau.