Ko wai te rangatira o te tamahine a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ko Walmart he ingoa whare. Na te maha o nga whatunga toa me te maha o nga tuku hua, kua riro te kamupene hei toa nui o te ao. I whakaturia e Sam Walton i te tau 1962, kua heke iho a Walmart i roto i te whanau, kei te noho tonu te mana whenua me ona uri inaianei. Ko tetahi o nga tangata rongonui o tenei whakapapa ko Alice Walton, te tamahine a te kaiwhakarewa o Walmart.

Ko Alice Walton, i whanau i te Oketopa 7, 1949, he wahine rangatira o Amerika, he tangata atawhai. Ko ia anake te tamahine a Sam Walton me Helen Walton. I te tau 2021, ka kiia ko Alice Walton tetahi o nga wahine whai rawa o te ao, neke atu i te $60 piriona te uara. Ko ana rawa i ahu mai i tana paanga rangatira i Walmart, ka noho ko ia tetahi o nga kaipupuri hea matua o te kamupene.

FAQ:

Q: I pehea a Alice Walton i riro ai hei rangatira mo Walmart?

A: I whakawhiwhia e Alice Walton tana tĭtĭ mana i Walmart mai i tona papa, a Sam Walton, nana i whakatu te kamupene. Hei mema o te whanau Walton, i riro ia ia tetahi wahanga o te mana o te whanau i te matenga o tona papa.

Q: He aha te mahi a Alice Walton i Walmart?

A: Ahakoa ko Alice Walton tetahi kaipupuri hea nui i Walmart, kaore ia e mau i tetahi turanga whakahaere i roto i te kamupene. Ko tana whai waahi ka huri ki runga i tana paanga rangatira me te awenga pea kei a ia hei kaipupuri hea nui.

Q: He mema ano o te whanau Walton no ratou a Walmart?

A: Ae, ehara ko Alice Walton anake te mema o te whanau Walton kei a Walmart te mana pupuri. Ko ona teina, ko Rob Walton me Jim Walton, he nui ano nga tĭtĭ i roto i te kamupene. Ko te whanau Walton, i te katoa, kei te noho tonu tetahi o nga whanau whai rawa o te ao na runga i te mana o Walmart.

P: He aha te mea e mohiotia ana a Alice Walton i tua atu i tana mana pupuri i Walmart?

A: E mohiotia ana a Alice Walton mo ana mahi atawhai. Kua whakaturia e ia te Crystal Bridges Museum of American Art i Bentonville, Arkansas, kei reira te kohinga nui o nga mahi toi o Amerika. I tua atu, he kaha tana tautoko i nga momo kaupapa atawhai me nga kaupapa.

I te mea he tamahine na te kaiwhakarewa o Walmart, he tuunga nui a Alice Walton i roto i te hanganga mana o te kamupene. Ko ona rawa me ona awe ka toro atu ki tua atu o te umanga hokohoko, ka noho rangatira ia i roto i nga umanga me nga mahi atawhai.