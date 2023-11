By

Ko wai te rangatira taketake o Walmart?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, ko Walmart tetahi o nga kamupene tino whai mana me te angitu o te ao. Na tana whatunga toa me te tini o nga momo hua, kua noho hei ingoa whare. Engari kua whakaaro koe ko wai te rangatira o tenei behemoth hokohoko? Kia rukuhia te hitori o Walmart ka hurahia te whakautu ki tenei patai.

Te Whanautanga o Walmart

I whakaturia a Walmart i 1962 e Sam Walton, he kaipakihi matakite mai i Arkansas, United States. Ko Walton, he tangata mohio ki te hokohoko, i whakatuwhera i te toa Walmart tuatahi i Rogers, Arkansas. Mai i tana timatanga iti hei toa utu iti, i tere te whakawhänui a Walmart i ana mahi me te huri i te ahumahi hokohoko.

Te Walton Whanau

Ahakoa ko Sam Walton te rangatira taketake me te mana whakahaere i muri i a Walmart, kua heke iho te mana o te kamupene ki ona uri. I muri i te matenga o Sam Walton i te tau 1992, ka riro i ana tamariki tana tĭtĭ i roto i te kamupene. I tenei ra, ko Walmart te nuinga o nga rangatira o te whanau Walton, kei te pupuri i tetahi waahanga nui o nga hea o te kamupene.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: I pehea te angitu o Walmart?

A: Ko te angitu o Walmart ka taea te kii ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki tana arotahi ki nga utu iti, te maha o nga whiringa hua, te whakahaere pai o nga mekameka tuku, me te whakawhānui rautaki.

Q: E hia nga toa Walmart kei reira?

A: I te tau 2021, neke atu i te 11,000 nga toa i te ao katoa e whakahaerehia ana e Walmart, puta noa i nga whenua 27.

Q: Ko Walmart te kaihokohoko nui rawa atu i te ao?

A: Ae, ko Walmart te kaihokohoko nui rawa atu i te ao i runga i nga moni whiwhi.

Q: Ko wai te Tumuaki o Walmart inaianei?

A: I tenei wa, ko te Tumuaki o Walmart ko Doug McMillon, nana i arahi te kamupene mai i te tau 2014.

Hei whakamutunga, ko te rangatira taketake o Walmart ko Sam Walton, he kaipakihi whakahirahira nana i whakatakoto te turanga mo te toa toa e mohiotia nei e tatou i tenei ra. Ahakoa kua huri te mana o te kamupene ki te whanau Walton, ko nga taonga tuku iho a Sam Walton kei te hanga i te angitu me te tipu o Walmart.