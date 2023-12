whakarāpopototanga:

I roto i te ao whakataetae o te hangarau me te e-hokohoko, ko Amazon tetahi o nga kamupene nui rawa atu me te angitu. Na te maha o nga hua me nga ratonga, kua riro te kamupene hei ingoa whare. Engari kua whakaaro koe ko wai te kaimahi utu nui i Amazon? I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia nga korero me te hura i te tuakiri o te tangata e mau ana i tenei taitara rangatira. Na roto i te rangahau nui me te tātari, ka whakamaramahia e matou te hanganga utu i Amazon me te tirotiro i nga mea e whai hua ana ki nga moni nui o ana kaimahi rangatira.

Ko wai te kaimahi Amazon tino utu nui?

Ahakoa he rereke nga tatauranga mai i ia tau ki tera tau, i te wa e tuhi ana, ko te kaimahi Amazon tino utu ko Andy Jassy. Kua noho a Jassy ki a Amazon mai i te tau 1997, ka whai waahi nui ki te whanaketanga me te angitu o Amazon Web Services (AWS), te wehenga rorohiko kapua o te kamupene. I te tau 2021, ka noho a Jassy hei Tumuaki mo Amazon, i muri ia Jeff Bezos. I te mea ko te Tumuaki, kei roto i te kete utu a Jassy he utu turanga, he whiringa kararehe, me etahi atu whakatenatena, na te mea ko ia te kaimahi utu nui rawa atu i Amazon.

Te maarama ki te hanganga utu a Amazon:

Ko te hanganga utu a Amazon e mohiotia ana mo tana aro ki nga whakatenatena mo te wa roa me nga utu e pa ana ki nga mahi. Ka tukuna e te kamupene he huinga o nga utu turanga, nga whiringa kararehe, me nga putea ki ana kaimahi. Ahakoa ko te utu o te utu ka puta he moni tuturu, ka taea e nga whiringa kararehe te whai waahi nui ki te utu katoa o te kaimahi. I te pikinga o te utu putea a te kamupene i roto i nga tau, ko nga kaimahi e pupuri ana i nga whiringa kararehe kua whiwhi moni nui.

Ko nga mea e whai hua ana ki te whiwhi moni nui:

He maha nga mea e whai waahi ana ki te utu nui o nga kaimahi rangatira o Amazon. Tuatahi, na te tipu me te angitu o te kamupene kua piki ake nga utu o nga kararehe, na te nui o te kohi taonga mo te hunga e pupuri ana i nga whiringa kararehe. I tua atu, ko te tikanga mahi-mahi i Amazon e akiaki ana i nga kaimahi ki te tohe mo te hiranga, ka nui ake te utu mo te hunga e whakaputa hua pai ana. Ka mutu, ko te hiranga rautaki o etahi tuunga, penei i te Tumuaki, ka taea hoki te whai waahi ki nga whiwhinga nui ake na te taumata o te kawenga me te paanga e pa ana ki enei tuunga.

Pātai Auau (FAQ):

Q: E hia nga utu a te kaimahi Amazon utu nui?

A: Ko nga utu tika o te kaimahi Amazon utu nui ka rereke mai i ia tau ki tera tau. Heoi, i te wa e tuhi ana, ko Andy Jassy, ​​te Tumuaki o Amazon, kei a ia tenei taitara.

Q: He kaimahi ano kei Amazon e whiwhi utu nui ana?

A: Ae, he maha nga kaimahi e whiwhi moni nui ana a Amazon, otira ko te hunga kei nga tuunga kaiarahi, he tohungatanga motuhake ranei. Heoi, ko te kaimahi utu nui te nuinga e mau ana i te turanga Tumuaki.

Q: He pehea te whakataurite o te hanganga utu a Amazon ki etahi atu kamupene hangarau?

A: Ko te hanganga utu a Amazon e mohiotia ana mo tana aro nui ki nga whakatenatena mo te wa roa me nga utu e pa ana ki nga mahi. Ahakoa he rereke nga korero motuhake, he maha atu nga kamupene hangarau e tuku ana i nga hanganga utu rite ki te kukume me te pupuri i nga taranata teitei.

Q: He kaimahi wahine kei roto i nga utu nui rawa atu i Amazon?

A: Ahakoa ko te kaimahi utu nui rawa atu i Amazon ko Andy Jassy i tenei wa, he mea tika kia mohio kua whakapau kaha te kamupene ki te whakapai ake i te rereketanga o te ira tangata me te riterite i nga tau tata nei. He wahine rangatira me nga kaiarahi i Amazon e whiwhi utu nui ana, ahakoa kaore pea ratou e mau i te taitara o nga kaimahi utu nui.

