Ko wai te uri o Walmart?

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga ingoa ka rite ki a Walmart. Na te nui o te rangatiratanga o nga toa me te awe nui ki te maakete o te ao, ko te patai ko wai ka riro i te toa toa kua riro hei kaupapa tino aro nui. I te mea kei te pupuri tonu te whanau o Walton, nga kaihanga o Walmart, i tetahi waahi nui i roto i te kamupene, kua kaha ake te rapu mo te uri o tenei whare hokohoko.

FAQ:

Q: He aha te uri?

Ko te uri he tangata whai mana ki te tango i nga rawa, taonga ranei o tetahi atu tangata, he mema o te whanau, ina mate.

Q: Ko wai nga Waltons?

Ko nga Walton te whanau i muri i te hanganga o Walmart. Ko Sam Walton, me tana tuakana a Bud, i whakatu te kamupene i te tau 1962. I tenei ra, ko te whanau Walton tetahi o nga whanau whai rawa rawa atu i te ao, a, kei a ratou tetahi peeke whai mana nui ki Walmart.

Q: He aha te mea nui ki te uri o Walmart?

He mea nui te uri o Walmart na te mea ka whakatauhia te ahunga me te kaiarahi o te kamupene a meake nei. I te mea kei te kaha tonu a Walmart ki te umanga hokohoko, ka whai kawenga nui te tangata ka riro mai i te kamupene ki te pupuri i tana angitu me te arahi i tana tipu.

I tenei wa, ko te tino uri o Walmart ko te tama a Rob Walton, ko Steuart Walton. Ko Rob Walton, te tama matamua a te kaiwhakarewa o Walmart, he tangata rongonui i roto i te kamupene mo nga tau maha, a kua noho hei tiamana mo te poari. Ko Steuart Walton, he paetahi o te Kura Pakihi o Harvard, kua tino whai waahi ki nga umanga a te whanau, a kei te mahi i tenei wa i te poari whakahaere o Walmart.

Ahakoa te ahua he toa kaha a Steuart Walton mo te tuunga o te uri, he mea nui kia mahara ko te mutunga kei te ringa o te whanau Walton te whakatau. Na te maha o nga mema o te whanau e mau ana i nga tuunga nui i roto i te kamupene, ko te huarahi whiriwhiri ka whai whakaaro nui me te korerorero i waenga i nga mema o te whanau.

I te wa e tipu haere tonu ana te whenua hokohoko, kare tonu te patai mo wai te rangatiratanga o Walmart. Kei roto i nga ringaringa o te whanau Walton te wa kei te heke mai o tenei toa toa hokohoko, a e tatari ana te ao ki ta ratou whakatau.

Nga wehewehe:

- Rangatiratanga: He whakahaere nui, kaha, roopu pakihi ranei i raro i te mana whakahaere o te hinonga kotahi.

- Manahanga: He raupapatanga o nga tangata mai i te whanau kotahi e whai waahi nui ana ki tetahi mara, umanga ranei.

- Te mana pupuri: Ko te paheketanga o nga hea, o nga mana pupuri ranei a te tangata takitahi, hinonga ranei kei roto i tetahi kamupene.

- aronga: Te akoranga, te huarahi ranei e whai ana tetahi kamupene, whakahaere ranei i runga i ana whainga, rautaki, me ana whakatau.

- Te Arataki: Te kaha ki te arahi me te whakaawe i etahi atu ki te whakatutuki i te whainga kotahi, te tirohanga ranei.