Ko wai te mokopuna a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ko Walmart he ingoa whare. I whakaturia e Sam Walton i te tau 1962, kua tipu te kaporeihana hokohoko maha ki tetahi o nga kamupene nui rawa atu o te ao. Engari ko wai te mokopuna a Walmart, e kawe ana i nga taonga tuku iho a te whanau? Kia mohio tatou.

Ko te mokopuna a Walmart ehara i te mea ke atu ko Lukas Walton, te tama a John T. Walton, ko ia tetahi o nga tama a Sam Walton. I whanau a Lukas Walton i te Hune 21, 1986, ko ia te potiki o ona teina. Ahakoa te kore e mohiotia e te marea, he tangata nui a Lukas Walton i roto i te emepaea o Walmart.

I te mea ko te mokopuna a Walmart, ko Lukas Walton tetahi kaipupuri hea nui i roto i te kamupene. I whakawhiwhia e ia tetahi waahanga nui o te taonga o te whanau i muri i te matenga ohorere o tona papa i te tukinga waka rererangi i te tau 2005. Na ona taonga tuku iho, ko Lukas Walton tetahi o nga tangata whai rawa o te ao.

FAQ:

P: E hia te utu o Lukas Walton?

A: I te tau 2021, ko te utu nui a Lukas Walton kei te tata ki te $21 piriona.

P: Kei te whai waahi a Lukas Walton ki nga mahi a Walmart?

A: Ahakoa he kaipupuri hea nui a Lukas Walton, kaore ia i te tino whai waahi ki nga mahi o ia ra o Walmart. Ko te whanau Walton, tae atu ki a Lukas, he tuuru poari i runga i te Walmart, engari ka aro nui ratou ki a raatau mahi atawhai.

Q: He uri ano ano a Sam Walton i uru ki Walmart?

A: Ae, ko etahi atu tamariki me nga mokopuna a Sam Walton kei roto ano i te kamupene. Ko tana tama matamua, a Rob Walton, i noho hei tiamana mo te poari o Walmart tae noa ki te tau 2015.

Hei whakamutunga, ko Lukas Walton, te mokopuna a Walmart, he tangata nui i roto i te kingitanga o Walmart. I te mea ko ia te kaipupuri hea nui, he nui tana whai waahi ki te kamupene, a ko ia tetahi o nga tangata whai rawa o te ao. Ahakoa kaore i tino whai waahi ki nga mahi a Walmart, kei te kawe tonu a Lukas Walton i nga taonga tuku iho a te whanau me te whai waahi ki te angitu o te toa toa.