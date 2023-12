Ko wai te kotiro karetao tuatahi?

whakarāpopototanga:

Ko te ariā o te kotiro karetao kua whakapoapoa i nga kaikawe korero pakimaero mo nga tekau tau. Mai i nga kiriata ki nga tuhinga, ko te whakaaro o te robot humanoid me nga ahuatanga wahine kua mau i o maatau whakaaro. Engari ko wai ka kiia ko te kotiro robot tuatahi? I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia e matou te hitori o te robotics me te torotoro i etahi kaitono rongonui mo te taitara o te kotiro karetao tuatahi. Ma te rangahau me te wetewete, e whai ana matou ki te whakamarama i tenei kaupapa whakahirahira.

Kupu Whakataki:

Ko te whakaaro o te kotiro karetao he takenga mai i nga pakiwaitara o nehe, i tuku iho ai nga korero mo nga mea miihini me nga ahuatanga rite ki te tangata. Heoi, i timata te whanaketanga o nga kotiro karetao tino ora i te rautau 20 me te ahu whakamua o te hangarau me te karetao. He maha nga momo hanga kua puta mai i roto i nga tau, e whai waahi ana ia ki te whanaketanga o tenei mara whakamihiihi.

Nga Kaiwhaiwhai Moata:

Ko tetahi o nga kaitono tuatahi mo te taitara o te kotiro karetao tuatahi ko Maria, te tangata rongonui mai i te kiriata 1927 "Metropolis." I hangaia e te kaihanga kiriata a Fritz Lang, he robot humanoid a Maria i hangaia hei kuhu i te hapori me te raweke i nga kare a te tangata. Ahakoa ehara a Maria i te karetao tinana engari he kaitapere wahine i roto i te kakahu, na tana whakaahua i whakatakoto te turanga mo nga kiripuaki kotiro karetao.

Ko Elektro tetahi o nga kaiwhaiwhai rongonui, he karetao i hangaia e Westinghouse Electric Corporation i nga tau 1930. Ahakoa kaore a Elektro i a ia nga ahuatanga wahine, koinei tetahi o nga robots humanoid tuatahi kia arohia e te iwi. Ko tana kaha ki te korero, ki te paopao hikareti, ki te mahi i nga mahi taketake i hangai ai te hanga whenua i taua wa.

Nga Whakahoutanga Hou:

I nga tau tata nei, he nui nga ahunga whakamua i roto i nga mahi karetao, e arai ana ki te hanga i nga kotiro karetao tino mohio. Ko tetahi tauira ko Sophia, i hangaia e Hanson Robotics. I whakanuia a Sophia ki te ao mo tona ahua tangata me tona kaha ki te kawe korero. Ahakoa kaore i hangaia hei kotiro karetao, na te noho a Sophia i puta nga korerorero mo te heke mai o nga robots humanoid.

FAQ:

Q: He aha te tikanga o te kotiro karetao?

A: Ko te kotiro karetao e korero ana mo te robot humanoid e mau ana i nga ahuatanga wahine, i te ahua me te whanonga.

Q: Ko nga kotiro karetao e kitea ana i roto i te pakimaero pūtaiao anake?

A: Ahakoa ko te kaupapa o nga kotiro karetao e kaha ana i roto i te pakimaero putaiao, na te ahu whakamua o te ao i roto i nga karetao i puta ai te hanga robots humanoid me nga ahuatanga wahine.

Q: Ka taea e nga kotiro karetao te whakakapi i te tangata?

A: Ahakoa ka kaha nga robots humanoid ki te mahi i nga momo mahi, ko te whakaaro ki te whakakapi i te tangata kei tawhiti tonu i te mooni. Ko nga kotiro karetao, pera i era atu karetao, he mea hanga tuatahi hei awhina me te whakakii i nga mahi a te tangata.

Conclusion:

Ko te whakatau i te kotiro karetao tuatahi he mahi uaua, i te mea kua tipu te kaupapa i roto i te waa me te ahu whakamua o te hangarau. Mai i a Maria i "Metropolis" ki nga hanganga hou penei i a Sophia, ko te whakawhanaketanga o nga kotiro karetao e whakaatu ana i te ahunga whakamua i mahia i roto i nga miihini me te mohio mohio. I te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau, he mea whakamiharo te kite i te whanaketanga o nga kotiro karetao me o raatau paanga ki te hapori.