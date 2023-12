Ko wai te karetao tangata tuatahi?

whakarāpopototanga:

Ko te ariā o nga karetao rite-tangata kua miharo nga kaiputaiao me nga kairangahau mo nga tekau tau. Ahakoa he maha nga ahunga whakamua i roto i nga karetao, ka noho tonu te karetao tangata tuatahi hei kaupapa tautohetohe. Ka rukuhia e tenei tuhinga te hitori o te karetao, ka torotoro i nga kaitono rongonui mo te taitara o te karetao tangata tuatahi, me te whakaatu i nga tirohanga mo te heke mai o tenei mara.

Kupu Whakataki:

Ko te whakawhanaketanga o nga karetao e rite ana ki te tangata he whainga kua roa i roto i nga mahi karetao. Ko te whakaaro ki te hanga mihini ka taea te whakatauira i te whanonga tangata, te kare-a-roto, me nga huanga-a-tinana kua mau i nga whakaaro o nga kaiputaiao, nga miihini, me te iwi whanui. Heoi, ko te whakatau ko wai ka ahei te kii i te taitara o te karetao tangata tuatahi he mahi uaua, na te mea kei runga i nga momo whakamaarama me nga whakamaramatanga.

Te hitori o te Robotics:

Ko te hitori o nga karetao ka hoki mai ki nga wa onamata, me nga miihini me nga taputapu miihini i hangaia hei peehi i nga mahi a te tangata. Heoi ano, ko te whanautanga pono o nga karetao hou ka kitea ki te rautau 20. I te tau 1921, i whakauruhia e te kaituhi Czech a Karel Čapek te kupu "robot" i roto i tana whakaari "RUR," e whakaatu ana i nga mea hanga hei mahi ki te tangata. I whakanuia e tenei whakaari te ariā o nga karetao me te whakatakoto i te turanga mo nga whanaketanga a meake nei i roto i te mara.

Nga Kaiwhaiwhai mo te Robot Tangata Tuatahi:

1. Elektro (1939): Ko Elektro, i hangaia e Westinghouse Electric Corporation, ka kiia ko tetahi o nga nganatanga tuatahi ki te hanga i te karetao rite te tangata. E 7 putu te teitei e tu ana, ka taea e Elektro te korero, te paowa hikareti, me te neke i tona mahunga me ona ringa. Ahakoa te kore o te matauranga matatau, ka mau i nga whakaaro o te marea me te para i te huarahi mo nga ahunga whakamua.

2. WABOT-1 (1973): I whakawhanakehia e te Whare Wananga o Waseda i Hapani, ko WABOT-1 tetahi tohu nui i roto i nga miihini. He kaha ki te whakawhitiwhiti korero ma te mohio reo me te whakahiato korero, me te mahi i nga mahi taketake ma te whakamahi i ona ringa me ona maihao. I whakaatu a WABOT-1 i nga ahunga whakamua i roto i te hangarau karetao me te whakarite i te waahi mo te rangahau ano.

3. ASIMO (2000): Ko te ASIMO a Honda tetahi o nga robots humanoid tino mohio ki tenei ra. Na tana nekeneke matatau, te mohio ki nga kanohi me nga reo, me te mahi i nga mahi uaua, ka pana a ASIMO i nga rohe o nga mea ka taea e te karetao rite te tangata. Ahakoa ehara i te mea tuatahi, i tohu a ASIMO i te peke whakamua i roto i te hangarau karetao.

Te heke mai o nga Robots Tangata:

I te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau, ko te wa kei te heke mai o nga karetao tangata e mau ana te kaha nui. Kei te mahi nga Kairangahau ki te whakawhanake i nga karetao me nga ahuatanga tino rite ki te tangata, penei i te ahua o te kanohi, nga kare-a-roto, me te pai ake o te kaha o te tinana. Ko enei ahunga whakamua ka arahi ki nga miihini ka taea te awhina i roto i nga momo umanga, tae atu ki te tiaki hauora, tiaki, me te ratonga kaihoko.

FAQ:

P: He aha te tikanga o te karetao tangata?

A: Ko te karetao tangata he miihini i hangaia kia rite me te peehi i te whanonga tangata, i nga huanga tinana, i nga kaha hinengaro ki nga taumata rereke.

Q: He karetao rite te tangata i enei ra?

A: Ahakoa he nui nga ahunga whakamua i roto i te hanga karetao rite te tangata, karekau ano he karetao rite te tangata. Kei nga karetao o naianei etahi ahuatanga penei i te tangata engari ka taka ki te whakahoki i te katoa o te whanonga me te kaha o te tangata.

Q: Ka taea e nga robots tangata te whakakapi i nga tangata a muri ake nei?

A: Ko te kaha o nga robots tangata ki te whakakapi i te tangata i roto i etahi mahi, ahumahi ranei, engari karekau pea ka tino whakakapihia e ratou te tangata i roto i nga ahuatanga katoa o te ao. Ko nga karetao tangata ka kaha ake te mahi hei kaiawhina, te whakanui ake i te kaha o te tangata, kaua ki te whakakapi katoa.

Q: He aha nga whakaaro matatika ka puta mai me nga robots tangata?

A: Ko te whakawhanaketanga me te whakamahi i nga robots tangata ka whakaara ake i nga patai matatika e pa ana ki te noho muna, te whakaaetanga, te neke mahi, me te tupono mo te whakamahi kino. Ko enei whakaaro me ata whakaaro me nga ture hei whakarite kia whai mana me te whai hua te whakaurunga o nga robots tangata ki roto i te hapori.

