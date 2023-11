Ko wai te Wahine Rangatira o Walmart?

I roto i te ao pakihi e rangatira ana nga tane, he maha nga wa e ora ana te kite i nga wahine e pakaru ana i nga arai me te tohu i o raatau tohu ki te ao umanga. Ko tetahi o enei wahine ko Alice Walton, te tamahine a te kaiwhakarewa Walmart a Sam Walton. Ahakoa ehara ko Alice Walton anake te rangatira o Walmart, kaore e kore ko ia tetahi o nga kaipupuri hea tino whai mana, he tangata rongonui hoki i te angitu o te kamupene.

Ko Alice Walton, i whanau i te Oketopa 7, 1949, i Newport, Arkansas, he wahine rangatira o Amerika, he tangata atawhai. Neke atu i te $60 piriona te uara, kei te noho tonu ia ki waenga i nga tangata whai rawa o te ao. Ahakoa te nui o ana rawa, e mohiotia ana a Alice Walton mo tona ahua o raro ki te whenua me tana kaingākau ki te mahi toi.

I te mea he kaingākau toi, na Alice Walton i whakatu te Crystal Bridges Museum of American Art i Bentonville, Arkansas, i te tau 2011. Kei roto i te whare taonga he kohinga nui o nga mahi toi a Amerika, tae atu ki nga waahanga mai i nga tohunga toi rongonui penei i a Andy Warhol me Georgia O'Keeffe. Na roto i ana mahi atawhai, e whai ana a Walton ki te whai waahi ki te katoa me te whakatairanga i te whakarangatira ahurea ki tona hapori.

FAQ:

Q: Ko Alice Walton anake te rangatira o Walmart?

A: Kao, ehara ko Alice Walton anake te rangatira o Walmart. Ko ia tetahi o nga kaipupuri hea nui me te whai waahi nui ki te kamupene.

Q: Na wai i whakatu a Walmart?

A: Na Sam Walton i whakatu a Walmart i te tau 1962. Ko te tirohanga a Sam Walton me te wairua kaipakihi i whakatakoto te turanga mo te angitu o te toa toa.

P: I pehea a Alice Walton ki te whakaemi i ana rawa?

A: I whakawhiwhia e Alice Walton tetahi waahanga nui o ana taonga mai i tana papa, a Sam Walton, nana i whakatu a Walmart. I tua atu, kua angitu ia ki te whakangao, he wahine kaipakihi mohio ki a ia ano.

P: He aha te takoha a Alice Walton ki te ao toi?

A: E mohiotia ana a Alice Walton mo tana kaingākau ki te mahi toi me ana mahi atawhai i te mara. Nana i whakatu te Crystal Bridges Museum of American Art, e whakaatu ana i nga kohinga kanorau o nga mahi toi o Amerika.

Q: He pehea te whakamahi a Alice Walton i ana rawa mo te mahi atawhai?

A: Kei te whakamahi a Alice Walton i ana rawa ki te tautoko i nga tini kaupapa atawhai, me te aro nui ki nga mahi toi me te matauranga. Na roto i te Whare Taonga o Crystal Bridges me etahi atu kaupapa, e whai ana ia kia waatea nga mahi toi ki te katoa me te whakatairanga i te whakarangatira ahurea.

Hei whakatau, ahakoa ehara ko Alice Walton anake te rangatira o Walmart, kaore e taea te whakakahore he tangata nui ia mo te angitu o te kamupene. Ko ona taonga, tana aroha, me tana kaingākau ki te mahi toi, i rongonui ai ia i roto i te ao pakihi me te ao ahurea. Ko nga whakatutukitanga a Alice Walton he mea whakahihiri mo nga wahine e tohe ana ki te whai tohu i roto i nga umanga a te tane.