Ko wai te papa o AI katoa?

whakarāpopototanga:

Ko te mara o te mohiotanga hangai (AI) kua kite i nga ahunga whakamua i roto i nga tau tata nei, engari ko wai ka kiia ko wai te papa o tenei hangarau hou? Ahakoa karekau he tangata kotahi hei kii i tenei taitara, he maha nga pionia i whai waahi nui ki te hanga i te mara. Ka tirotirohia e tenei tuhinga nga takoha a nga tangata matua i roto i te hitori o AI me te whakamarama i o raatau paanga pumau.

Kupu Whakataki:

Ko te mohio hangai, ko te kaha o nga miihini ki te whakataurite i te mohiotanga o te tangata, kua huri i nga momo umanga me te whakarereke i to tatou noho me te mahi. Heoi, he mahi uaua te whakatau i te papa tika o AI, na te mea ko te whakawhanaketanga o tenei mara he mahi mahi tahi me te maha o nga kairangahau me nga kaiwhakaahua. Ka rukuhia nga takoha a etahi tangata rongonui nana i hanga te ahua o AI.

Alan Turing:

Ko Alan Turing, he kaiputaiao Ingarangi me te kaiputaiao rorohiko, e kiia ana ko tetahi o nga matua o AI. Ko ana mahi whakamohio whenua i te Pakanga Tuarua o te Ao mo nga miihini wawahi waehere i whakatakoto te turanga mo te rorohiko hou. Ko te ariā a Turing mo te “Miihini Turing” me tana tirotiro i te matauranga miihini i roto i tana pepa “Miihini Rorohiko me te Maramataka” kua whai mana ki te whanaketanga o AI.

John McCarthy:

Ko John McCarthy, he kaiputaiao rorohiko o Amerika, i hanga te kupu "maramatanga artificial" i te tau 1956 me te whakahaere i te Huihuinga Dartmouth, e kiia ana ko te whanautanga o AI hei waahi ako. Ko nga mahi a McCarthy ki te whakawhanake i te reo hootaka LISP, i noho hei reo pai mo te rangahau AI, i whai waahi nui ki te ahu whakamua i te mara.

Marvin Minsky:

Ko Marvin Minsky, he kaiputaiao mohio Amerika me te kaiwhakarewa takirua o te taiwhanga AI o Massachusetts Institute of Technology, he nui nga takoha ki te rangahau AI. Ko tana mahi i runga i nga whatunga neural, te tirohanga, me nga karetao i whakatakoto te turanga mo nga ahunga whakamua i roto i enei waahanga. Ko te pukapuka a Minsky "Perceptrons," i tuhi tahi me Seymour Papert, i whakaatu i nga herenga o nga hononga neural moata engari i whakahihiko ano i etahi atu rangahau.

FAQ:

Q: He tangata kotahi ka taea te kiia ko te papa o AI?

A: Kao, ko te whakawhanaketanga o AI he mahi mahi tahi me nga tangata maha. Ahakoa he maha nga pionia i mahi nui, he uaua ki te tohu i te taitara "papa o AI" ki te tangata kotahi.

Q: He tohu rongonui ano kei roto i te hitori AI?

A: Ae, he maha atu nga taangata kua whai waahi nui ki te whanaketanga o AI. Ko etahi o nga tangata rongonui ko Arthur Samuel, nana i timata te ako miihini, me Herbert Simon, nana i whai waahi ki te mara AI me te hinengaro hinengaro.

Q: I pehea te tipu o AI mai i tona timatanga?

A: Kua tino tipu haere a AI i roto i nga tau. Mai i nga punaha ture tuatahi me nga punaha tohunga ki nga miihini ako miihini hou me nga whatunga neural hohonu, kua kaha ake a AI ki te mahi i nga mahi uaua penei i te tukatuka reo maori, te tirohanga rorohiko, me te whakatau kaupapa motuhake.

Q: He aha te heke mai o AI?

A: Ko te heke mai o AI kei te pupuri i te kaha nui. Na te ahunga whakamua i roto i nga waahanga penei i te ako hohonu, te ako whakakaha, me te robotics, ko te tumanako ka huri tonu a AI ki nga umanga penei i te hauora, te kawe waka, te putea, me era atu. Heoi, ko nga whakaaro matatika me te whanaketanga haepapa he mea nui kia whai hua ai a AI ki te hapori whanui.

Conclusion:

Ahakoa ko te patai ko wai te papa o AI kaore pea i te tino whakautu, e marama ana he maha nga tangata i whai waahi nui ki tona whanaketanga. Mai i nga mahi taketake a Alan Turing ki te kupu a John McCarthy "maramatanga artificial" me nga takoha a Marvin Minsky ki nga whatunga neural, na enei paionia i para te huarahi mo nga ahunga whakamua whakamiharo e kite nei tatou i enei ra. I te wa e tipu haere tonu ana a AI, he mea nui ki te mihi ki nga mahi tahi a enei hunga matakite me te hanga i runga i o raatau taonga tuku iho ki te hanga i te heke mai e whai hua ai a AI ki te tangata.