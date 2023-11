Ko wai te Tamahine a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ko Walmart he ingoa whare. I te mea ko te kaihokohoko nui rawa atu i te ao, he nui te paanga ki te maakete o te ao. Engari kua whakaaro koe ko wai te tamahine a Walmart? Ko wai kei te kawe i nga taonga tuku iho o tenei toa toa? Kia mohio tatou.

Ko te tamahine a Walmart ko Alice Walton anake. I whanau i te Oketopa 7, 1949, ko Alice anake te tamahine a te kaiwhakarewa Walmart a Sam Walton me tana wahine a Helen Walton. Ko ia te potiki o a raua tamariki tokowha, a kua whai waahi nui ki te hanga i te rangatiratanga o Walmart.

Ehara a Alice Walton i te mohiotia mo te tamahine a Walmart; he wahine kaipakihi rongonui ano hoki ia, he tangata atawhai. Neke atu i te $70 piriona te uara kupenga, kei te noho tonu ia ko tetahi o nga wahine whai rawa o te ao. He nui nga takoha a Alice ki te ao toi, i whakatuu i te Crystal Bridges Museum of American Art i Bentonville, Arkansas. Ko tana kaingākau ki te mahi toi me te ahurea kua noho rangatira ia ki te umanga.

FAQ:

Q: He aha te Walmart?

A: Ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha e whakahaere ana i te mekameka o nga maakete nui, nga toa utu utu, me nga toa toa. Ko te kamupene nui rawa atu i te ao na runga i nga moni whiwhi.

Q: Ko wai a Alice Walton?

A: Ko Alice Walton te tamahine a te kaiwhakarewa Walmart a Sam Walton. He wahine kaipakihi ia, he tangata atawhai, e mohiotia ana mo ana koha ki te ao toi.

Q: He aha te Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Ko te Crystal Bridges Museum of American Art he whare taonga toi kei Bentonville, Arkansas. Na Alice Walton i whakatu, he kohinga toi o Amerika e rima rau tau.

Q: He pehea te whai rawa o Alice Walton?

A: Neke atu i te $70 piriona te wariu o Alice Walton, na te mea ko ia tetahi o nga wahine whai rawa o te ao.

I te mea he tamahine na Walmart, ehara i te mea he taonga nui noa iho a Alice Walton i whakawhiwhia ki a ia engari kua whai ingoa ano ia na roto i ana mahi atawhai. Ko ana koha ki te ao toi me tana whakapau kaha ki te pupuri i nga tikanga o Amerika i whakapumau i tona turanga hei tangata rongonui i roto i te hapori. Ahakoa kei te ora tonu a Walmart i raro i nga kaiarahi o nga momo kaiwhakahaere, ko te paanga o Alice Walton kei tua atu i te umanga hokohoko.