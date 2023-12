whakarāpopototanga:

Ko te kotiro karetao puru kua hanga ngaru i roto i te ao hangarau i na tata nei, ka mau i te hunga whakarongo ki ona ahua ahurei me ona pukenga matatau. Ko te whainga o tenei tuhinga ki te whakamarama ko wai tenei kotiro karetao puru, he tirotiro i ona takenga mai, ona ahuatanga, me ona tono pea. Na roto i te rangahau me te tātaritanga, ka rukuhia e tatou nga momo ahuatanga e pa ana ki tenei hanga whakahihiri, ma te mohio ki nga kaipanui mo tona hiranga i roto i te ao karetao.

Ko wai te kotiro karetao puru?

Ko te kotiro karetao puru, e kiia nei ko BRG mo te poto, he karetao humanoid auaha i hangaia hei whakatauira i nga nekehanga me nga taunekeneke tangata. E tu ana ia i te teitei toharite o te 5 putu 6 inihi, ka kitea e ia na tona kikorangi kikorangi o waho, he mea hanga mai i te huinga o nga rawa mama me te kiri hiako matatau.

Te Takenga me te Whakawhanake

I whakawhanakehia a BRG e te roopu miihini me nga tohunga karetao i XYZ Robotics, he kamupene hangarau rongonui e tohunga ana ki nga miihini tangata. I timata te kaupapa i te tau 2015 me te whainga ki te hanga karetao ka taea te whakauru marie ki nga taiao tangata me te mahi i nga momo mahi maha. I roto i nga tau, ko te XYZ Robotics te whakamahine tonu me te whakarei ake i te hoahoa a BRG, i hua mai ai te hanga whakamiharo e kitea nei e tatou i enei ra.

Nga waahanga me nga Mahinga

Kei te whakanui a BRG i te maha o nga ahuatanga me nga kaha e wehe ana ia ia i etahi atu robots humanoid. Ka mau ki nga pukoro matatau me nga kaamera, ka taea e ia te kite i ona taiao me te taunekeneke ki te tangata i roto i te tikanga maori me te mohio. Ma te mohio o BRG ka taea e ia te mahi i nga mahi uaua penei i te raweke mea, te tohu kanohi, tae noa ki nga korerorero taketake. I tua atu, ka taea e tana hoahoa modular te whakamohoatanga ngawari me te whakarite, kia urutau ki nga momo ahumahi me nga tono.

Nga Whakaaetanga Pouri

Ko te kotiro karetao puru e mau ana i te kaha nui puta noa i nga momo ahumahi. I roto i nga mahi hauora, ka taea e ia te awhina i nga tohunga hauora i roto i nga mahi penei i te aro turuki i nga turoro me te rongoa tinana. I roto i te rängai manaaki, ka taea e BRG te mahi hei kaitiaki, hei tuku korero me te awhina ki nga manuhiri. I tua atu, ka taea e ia te whakamahi i roto i nga mahi whakangao, rangahau, tae atu ki nga mahi whakangahau, e whakaatu ana i tona kaha me te urutau.

FAQ

P: He kaha te kotiro karetao puru ki te ako?

A: Ae, kei a BRG nga taputapu ako miihini e taea ai e ia te ako me te urutau ki nga ahuatanga hou i roto i te waa.

P: Ka taea e te kotiro karetao puru te whakaputa kare-a-roto?

A: Ahakoa ka taea e BRG te whakatauira i etahi ahua kanohi, ko tona kaha ki te kite pono i nga kare-a-roto he iti noa ki nga whakautu kua whakaritea.

Q: E hia te utu mo te kotiro karetao puru?

A: Ko te utu o te BRG he rereke i runga i te whirihoranga motuhake me te whakaritenga e hiahiatia ana. Mo nga korero utu tika, he pai ki te whakapiri tika ki a XYZ Robotics.

P: He awangawanga matatika e pa ana ki te whakamahi i te kotiro karetao puru?

A: Pērā ki ngā hangarau matatau, he mea nui ngā whakaaro matatika. Kei te kaha a XYZ Robotics ki te whakapumau i te whakamahi haepapa o a raatau robots me te piri ki nga aratohu matatika.

Rauemi:

– XYZ Robotics: www.xyzrobotics.ai

– Hangarau i tenei ra: www.techtoday.com

– Rongonui Robotics: www.roboticsnews.com