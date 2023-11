Ko wai te kaihokohoko #1?

I te ao hokohoko, he kaha te whakataetae. Ka ngana nga kamupene kia pai ake, e whakataetae tonu ana mo te taitara o te toa toa tuatahi. Engari ko wai tonu e mau ana i tenei tuunga e minaminatia nei? Kia ruku tatou ki te ao o nga toa toa ka kitea.

Nga Kaitono

Ka tae mai ki te waahi o runga, he torutoru nga kaitoro matua e kaha ana ki te ahumahi hokohoko. Ko enei ko Amazon, Walmart, me Alibaba. Ko enei kamupene he nui te noho o te ao me te paanga nui ki te whenua hokohoko.

Amazon: Ko te Rapa E-Commerce

Ko Amazon, na Jeff Bezos i whakatu i te tau 1994, kua huri te ahua o te hoko tangata. Na te maha o nga whiringa hua me nga whiringa tuku watea, kua waiho hei haerenga mo nga kaihoko ipurangi. Ko tana huarahi auaha me tana aro nui ki te pai o nga kaihoko kua eke ki te tihi o te ao hokohoko.

Walmart: Te Rapa Pereki-me-Motar

Ko Walmart, i tetahi atu taha, kua hanga tona rangatiratanga ki runga i nga toa tinana. Me nga mano o nga waahi huri noa i te ao, kua waiho hei ingoa whare. Ko te kaha o Walmart ki te tuku utu iti me te whānuitanga o nga momo hua kua tino whakataetae ia ki te umanga hokohoko.

Alibaba: Te Whare Taonga E-hokohoko o te Ao

Ko Alibaba, kei Haina, ka kiia ko "Amazon o te Rawhiti." Ka whakahaerehia e ia nga momo maakete ipurangi me te whai waahi nui ki te umanga e-tauhokohoko. Ko te angitu o Alibaba ka taea te kii na tona turanga kaha ki te maakete Hainamana me tana toronga ki nga maakete o te ao.

FAQ

Q: Me pehea te whakatau i te kaihokohoko tau kotahi?

A: Ko te whakarangatira o te kaihokohoko tau kotahi i runga i nga ahuatanga penei i te moni whiwhi, te nui o te maakete, me te noho ki te ao.

Q: He rite tonu te kaihokohoko tau kotahi i te ao katoa?

A: Ka taea e te kaihokohoko tau kotahi te rereke i runga i te rohe. Ahakoa kei te noho a Amazon te turanga rangatira o te ao, tera pea he rereke nga kaiarahi i nga whenua motuhake, rohe ranei.

P: Kei kona ano etahi atu kaitono mo te toa tuatahi?

A: Ahakoa ko Amazon, Walmart, me Alibaba nga kaitoro nui, tera ano etahi atu kaihokohoko e whai paanga nui ana ki te ahumahi, penei i a Target, Costco, me JD.com.

Opaniraa

Ahakoa kei te haere tonu te pakanga mo te kaihokohoko tau kotahi, kei te mau tonu a Amazon i te taitara i runga i te ao. Heoi ano, kei te whanake haere tonu te whenua hokohoko, a ka puta mai pea nga kaiwhaiwhai hou a meake nei. Ahakoa na roto i te mana e-tauhokohoko penei i a Amazon, te whanuitanga o Walmart, te toro atu ranei o Alibaba ki te ao, kei te hangai tonu enei toa toa i te umanga me te whakataetae mo te taumata teitei.