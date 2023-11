Ko wai te nama 1: Walmart, Amazon ranei?

I roto i te pakanga mo te toa rangatira, e rua nga tangata nunui kua puta ake hei kaikawe: Walmart me Amazon. Ko nga kamupene e rua kua huri i te ahua o taatau hokohoko, engari ko wai kei a ia te taitara nama tuatahi? Ka rukuhia nga korero me te whakataurite i enei whare hiko hokohoko.

Walmart: I whakaturia i te 1962 e Sam Walton, kua noho a Walmart hei ingoa whare puta noa i te United States me tua atu. Na tana whatunga toa tinana, kua roa e mohiotia ana a Walmart mo ona utu iti me te whānuitanga o nga hua. He nui ake i te 11,000 nga toa i roto i nga whenua 27, na te mea ko ia te toa nui rawa atu o te ao.

Amazon: I whakarewahia i te tau 1994 e Jeff Bezos, i timata a Amazon hei toa pukapuka ipurangi, a, mai i tera wa kua huri hei toa e-hokohoko o te ao. Na te maha o nga whiringa hua, nga utu whakataetae, me nga whiringa tuku watea, kua huri a Amazon i te huarahi hoko tangata. Kua toro atu ano ki etahi atu waahanga, tae atu ki te rorohiko kapua me nga mahi whakangahau, na te mea he whare hiko kanorau.

Te whakataurite i nga roroa: Ahakoa ko Walmart me Amazon he toa hokohoko, he rereke o raatau kaha me o raatau rautaki. Ko nga toa tinana a Walmart he painga mo te urunga mai o nga kaihoko me te waatea tonu o nga hua. I tetahi atu taha, ko te papaaho ipurangi a Amazon he waatea me te ahua mutunga kore o nga hua.

Te mana o te maakete: Mo nga moni whiwhi, kei te noho tonu a Walmart i te waahi o runga. I te tau 2020, i kii a Walmart i nga moni whiwhi $559 piriona, ko Amazon i whakaatu $386 piriona. Heoi, ka tae mai ki te maakete maakete, ko Amazon te kaiarahi. I te tau 2021, neke atu i te $1.7 trillion te putea o te maakete a Amazon, neke atu i te $409 piriona a Walmart.

FAQ:

Q: He aha te moni whiwhi?

A: Ko te moni whiwhi e pa ana ki te tapeke moni ka puta mai i te kamupene mai i ana mahi pakihi, penei i te hoko hua, ratonga ranei.

Q: He aha te whakapaipai maakete?

A: Ko te whakapaipai o te maakete, ko te potae maakete ranei, ko te uara katoa o nga hea o te kamupene o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu o naianei ki te maha o nga hea e toe ana.

Q: Ka taea e Walmart te whakataetae me Amazon i runga ipurangi?

A: He nui nga haumi a Walmart i roto i ona kaha e-tauhokohoko ki te whakataetae me Amazon ipurangi. Kua whakawhānuihia e ia tana maakete ipurangi, kua whakapai ake i tana paetukutuku, me te whakarei ake i ana ratonga tuku hei kukume i nga kaihoko ipurangi.

I te mutunga, ahakoa ko Walmart te kaiarahi moni, kaore e taea te warewarehia te whakapaipai o te maakete o Amazon me te mana i roto i te waahi hokohoko ipurangi. Kei nga kamupene e rua o raatau kaha me o raatau rautaki, a kei te haere tonu te pakanga mo te mana hokohoko.