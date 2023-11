Ko wai te No 1 tangata whai rawa i te ao?

Ko wai te Tangata Nui rawa atu i te Ao?

I roto i te ao o te tino taonga, he ingoa kotahi e tu tonu ana hei tauira mo te angitu putea: Jeff Bezos. Ko te kaiwhakarewa o Amazon, ko Bezos te taitara o te tangata whai rawa o te ao mo etahi tau inaianei. Ko tana wariu o te aorangi kua eke ia ki runga rawa o nga reanga rawa o te ao, ka miharo me te whakamihi o ana kaiwhakataetae.

Jeff Bezos: He Kaipakihi Matakite

I whanau a Bezos i te Hanuere 12, 1964, i Albuquerque, New Mexico, i whakaatu a Bezos i te wairua kaipakihi mai i te tamarikitanga. Whai muri i tana whiwhinga mai i te Whare Wananga o Princeton, ka timata ia ki te mahi putea me te hangarau. I te tau 1994, i hangaia e Bezos a Amazon, he toa pukapuka ipurangi ka huri i te huarahi ki te hoko tangata me te para i te huarahi mo ana taonga whakamiharo.

Te Whakatikanga o Amazon

Ko te mea i timata mai i te toa pukapuka iti i runga i te ipurangi ka tere haere ki roto i te ao e-tauhokohoko nui. Ka rereke a Amazon i ana tuku, hoko katoa mai i te hikohiko ki nga kakahu, tae noa ki te peka atu ki nga ratonga rerema me te rorohiko kapua. Ko te angitu o te kamupene i piki ake, a ko Bezos te kaha o te kaha o te tipu haere tonu.

FAQ:

P: I pehea a Jeff Bezos te tangata whai rawa rawa atu i te ao?

A: Ko nga taonga a Bezos i ahu mai i tana mana pupuri i Amazon. I te pikinga o te utu putea a te kamupene, ka piki ake ano te utu o tana moni.

Q: Kua eke tetahi ki a Jeff Bezos hei tangata whai rawa?

A: I te wa e pa ana a Bezos ki nga wero poto mo tana taitara, kua mau tonu ia ki te whakahoki i te waahi o runga. Heoi, ka rereke pea nga rarangi na runga i nga huringa o nga utu kararehe me etahi atu mea.

Q: He pehea te whakamahi a Jeff Bezos i ana taonga?

A: He nui nga takoha atawhai a Bezos, tae atu ki te hanganga o te Bezos Earth Fund, e whai ana ki te whawhai i te huringa o te rangi. Kua haumi ano ia ki te torotoro mokowhiti ma tana kamupene, Blue Origin.

Q: Ko Jeff Bezos anake te piriona i te ao?

A: Kao, he maha nga pirionare i te ao. Heoi, kua mau tonu a Bezos i te taitara o te tangata whai rawa na te nui o te uara o ana hea Amazon.

Opaniraa

Ko te haerenga a Jeff Bezos mai i te toa pukapuka iti ki te tihi o nga rawa o te ao, he tohu mo tana tirohanga me tana whakatau. I te mea ko ia te tangata whai rawa o te ao, ka haere tonu ia ki te hanga ahumahi me te whakahihiko i nga kaipakihi e hiahia ana ki te ao. Na tana whakaaro auaha me nga rawa nui, ka noho tonu a Bezos hei kaha ki te whai whakaaro ki te ao o te taonga me te angitu.