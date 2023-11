Ko wai te mea angitu ake a Walmart, Amazon ranei?

Ko wai te mea angitu ake: Walmart, Amazon ranei?

I te ao hokohoko, e rua nga tangata nunui e tu teitei ana: Walmart me Amazon. Ko nga kamupene e rua kua whakarereke i te huarahi hokohoko, engari ka tae ki te whakatau ko wai te mea angitu ake, kaore te whakautu i te mea ngawari ki te ahua.

Nga wehewehe:

– Walmart: He kaporeihana hokohoko maha o Amerika e whakahaere ana i te mekameka o nga maakete nui, nga toa tari utu utu, me nga toa toa.

– Amazon: He kamupene hangarau o Amerika e aro ana ki te e-tauhokohoko, te rorohiko kapua, te roma mamati, me te mohiotanga.

Mahinga Putea:

I te wa e pa ana ki nga mahi putea, kua tutuki i a Walmart me Amazon te angitu nui. Ko Walmart, me te nui o te noho tinana, ko ia tonu tetahi o nga kamupene whakaputa moni nui rawa atu i te ao. Heoi, ko te tere o te tipu o Amazon i roto i te waahanga-e-tauhokohoko kua eke ki nga taumata hou, na te mea ko ia tetahi o nga kamupene tino nui o te ao.

Te Mana o te maakete:

Kua roa a Walmart hei mana rangatira i roto i te umanga hokohoko, me tana kupenga nui o nga toa puta noa i te United States me etahi atu whenua. Ko tana kaha ki te tuku i te tini o nga hua i nga utu whakataetae kua tae mai nga miriona o nga kaihoko. I tetahi atu taha, ko te maakete ipurangi a Amazon kua huri i te ahua o te hokohoko a te tangata, he waatea me te whiriwhiringa o nga hua. Ko te mana o Amazon i roto i te waahi e-hokohoko e kore e taea te warewarehia.

Kaupapa Kiritaki:

He turanga kaihoko pono a Walmart, otira i waenga i nga kaihoko e aro nui ana ki te putea e pai ana ki te wheako i roto i te toa. Ko te aro nui a te kamupene ki nga utu iti me nga mea tino nui o ia ra kua paoho ki tetahi waahanga nui o te taupori. Ko Amazon, i tetahi atu taha, kua kukume mai i te tini o nga kaihoko, tae atu ki nga tangata mohio-hangarau e aro nui ana ki te waatea me te tuku tere. Ko tana kaupapa mema Pirimia kua whakapakari ake i te pono o nga kaihoko.

FAQ:

Q: Ko tehea kamupene he nui ake nga hua?

A: I nga wa katoa ka whakaputa hua nui ake a Walmart na te nui o te noho tinana me nga momo tuku hua.

Q: Ko wai he nui ake te wahanga maakete?

A: He nui ake te wahanga o te maakete a Walmart i roto i te rängai hokohoko tuku iho, ko Amazon te rangatira o te maakete e-tauhokohoko.

Q: Ko tehea kamupene he mea hou ake?

A: Kua whakaatuhia e Walmart me Amazon nga mahi auaha i roto i o raatau ake mara. Kua aro a Walmart ki te whakauru i te hangarau ki roto i ana mahi, i te mea kua timata a Amazon ki te ahu whakamua i roto i te hokohoko-e me te rorohiko kapua.

Hei mutunga, ko te whakatau ko wai e angitu ake ana i waenga i a Walmart me Amazon he kaupapa, ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke. Ahakoa ko nga moni whiwhi me te mana o te maakete a Walmart e kore e taea te warewarehia, ko te tipu tere me nga mahi hou a Amazon i roto i te waahi-e-tauhokohoko kua whakatauhia hei kaiwhakataetae whakamataku. I te mutunga, kua eke nga kamupene e rua ki te angitu i roto i a raatau ake mahi, te hanga i te umanga hokohoko pera i ta tatou e mohio nei i enei ra.