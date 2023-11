Ko wai te tangata whai rawa ake a Target, Walmart ranei?

Ko wai te mea whai rawa ake: Target, Walmart ranei?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, e rua nga ingoa e tu mai ana: Target me Walmart. Ko enei kamupene e rua kua noho rangatira ki te umanga hokohoko mo nga tau tekau, engari ka mau tonu te patai: ko wai te tangata whai rawa? Kia rukuhia nga putea me te mohio.

Tirohanga Putea:

Ko Walmart, i whakaturia i te tau 1962, ko ia te toa nui rawa atu o te ao, e mahi ana i nga whenua 27 me te neke atu i te 2.3 miriona nga tangata e mahi ana. Na te maha o nga hua me nga utu iti, kua hangaia e Walmart he turanga kaihoko nui me te whakaputa moni nui. I te tau putea 2020, i kii a Walmart he $524 piriona nga moni hua.

I tetahi atu taha, ko Target, i whakapumautia i te 1902, ko te tuawaru o nga kaihokohoko nui rawa atu i te United States. He maha nga momo taonga ka tukuna e Target, tae atu ki nga kakahu, hiko, me nga hoko kai. I te tau putea ano ko Walmart, i kii a Target he moni whiwhi $93 piriona.

Whakataurite:

Ahakoa e tino angitu ana nga kamupene e rua, e marama ana ko Walmart i runga ake i te Target i runga i nga moni whiwhi. Ko nga moni whiwhi a Walmart he nui ake i te rima nga wa o Target, na te mea ko ia te tangata whai rawa o nga toa hokohoko e rua.

FAQ:

Q: He aha te moni whiwhi?

A: Ko te moni whiwhi e pa ana ki te tapeke o nga moni ka puta mai i tetahi kamupene na roto i ana mahi pakihi, penei i te hoko hua, ratonga ranei.

Q: E tohu ana te moni whiwhi moni?

A: Ehara te moni whiwhi i te ine tika mo te whai hua. E tohu ana i te tapeke o nga moni i riro mai, engari karekau e korero mo nga whakapaunga me nga utu i pau i te kamupene.

Q: He take ke atu hei whakaaro ina whakatairite i nga rawa o nga kamupene?

A: Ae, ko nga whiwhinga moni tetahi o nga ahuatanga o te hauora putea o te kamupene. Ko etahi atu mea, penei i te tawhwhanga hua, te whakapaipai maakete, me nga rawa, ka whai waahi nui ki te whakatau i nga rawa o te kamupene.

Hei whakamutunga, ahakoa ko Target raua ko Walmart he kaitakaro nui i roto i te umanga hokohoko, ko te nui o nga moni whiwhi a Walmart kei mua i a Target mo te whai rawa. Engari, he mea nui kia mohio ko te taonga kaore i te whakatau noa i te moni whiwhi, me whakaaro etahi atu mea putea i te wa e arotake ana i te kaha putea o te kamupene.