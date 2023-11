Ko wai ka mate ki te COVID?

I te wa e pa ana te mate urutaru COVID-19 ki nga hapori puta noa i te ao, kua noho te kaupapa o te mate mate hei kaupapa whakahirahira me te whakahirahira. Ko te whakamarumaru e pa ana ki te kaha o te tinana ki te aukati, ki te whawhai ranei i tetahi mate, mate ranei. I roto i te take o COVID-19, ka whai waahi nui te mate mate ki te whakatau ko wai ka kaha ki te pa ki te huaketo me ko wai ka tiakina mai i tera. Me tirotirohia te patai mo te hunga karekau i te COVID-19 me te tikanga mo nga tangata takitahi me nga hapori.

He aha te mate mate?

Ka taea te wehewehea te mate mate ki nga momo e rua: no roto me te whiwhi. Ko te mate mate o roto ko te tikanga whakamarumaru o te tinana e whakarato ana i te whakamarumaru tonu ki nga tukumate. Ko te mate mate kua riro, engari, ka whakawhanakehia i roto i te waa ma te rongo ki tetahi tukumate motuhake, ma te werohanga ranei.

Ka taea e te tangata te mate ki te COVID-19?

Ahakoa ka taea e etahi taangata te mate ki te COVID-19 i muri i te ora mai i te mate, he mea nui kia mohio kaore nga tangata katoa kua pa ki te huaketo ka mate. Ko te taumata me te roa o te mate ka rereke mai i ia tangata ki ia tangata. Ko nga rangahau e kii ana ko nga taangata kua pa ki a COVID-19 he taumata whakamarumaru ki te mate ano mo etahi wa, engari kei te ako tonu te roa me te kaha o tenei whakamarumaru.

Ko nga tangata kano kano ka mate ki te COVID-19?

Kua hangaia nga kano kano COVID-19 hei whakaihiihi i te urupare a te punaha mate ki te huaketo. Ka taea e te kano kano kano te whakaiti i te tupono o te mate kino, te whakaurunga ki te hohipera, me te mate. Ahakoa ka whakanuia e nga kano kano te kaha o te tinana ki te whawhai i te huaketo, ka puta tonu nga mate pakaruhanga ki nga tangata kua werohia. Heoi, ko te nuinga o nga tangata kua werohia he iti ake te pa ki nga tohu kino, me tono ranei ki te hohipera.

Ka taea e nga momo hou te pa ki te mate mate?

Ko nga momo rereke o te huaketo COVID-19 kua ara ake nga awangawanga mo o raatau paanga ki te mate mate. Ko etahi momo rereke, penei i te momo Delta, e mohiotia ana he pai ake te whakawhiti me te karo i tetahi waahanga i te urupare aukati. Heoi ano, kua kitea te whai huatanga o nga kano kano ki te maha o nga momo rerekee, e whakarato ana i te taumata whakamarumaru ahakoa kare pea e rite ki te riaka taketake.

Hei whakatau, he kaupapa uaua te matea ki COVID-19, he kaupapa e tipu haere ana. Ahakoa ka whanake pea te mate a etahi tangata i muri i te mate, i te kano kano kano ranei, he mea nui kia whai tonu i nga aratohu hauora a te iwi hei tiaki i a tatou ano me etahi atu. Ka noho tonu te kano kano hei taputapu nui ki te whawhai ki te huaketo, a ko te rangahau haere tonu ka awhina i a tatou ki te mohio ake ki nga uauatanga o te mate mate COVID-19.

FAQ:

P: Ka taea e te katoa te whakawhanake i te mate mate ki COVID-19?

A: Karekau nga tangata katoa kua pa ki a COVID-19 ka mate, ka rereke te taumata me te roa o te mate.

P: He tino parepare nga tangata kua werohia ki te COVID-19?

A: Ko nga tangata kua werohia he kano kano he mate kino, he hohipera me te mate, engari ka puta tonu nga mate pakaru.

Q: Ka taea e nga momo hou te pa ki te mate mate?

A: Ko etahi momo rereke ka karo i te urupare mate, engari kua whakaatu nga kano kano ki te maha o nga momo rereke.

P: Me pehea e taea ai e tatou te tiaki i a tatou mai i te COVID-19?

A: Ko te whai i nga aratohu hauora a te iwi, penei i te mau kanohi kanohi, te mahi akuaku ringaringa, me te kano kano kano, ka taea te tiaki mai i te COVID-19.