Ko wai e tika ana mo te whakatairanga puna?

I te wa e tipu haere tonu ana te mate urutomo COVID-19, kei te whakapau kaha nga kawanatanga me nga whakahaere hauora huri noa i te ao ki te whakarite i te haumaru me te oranga o o ratou tangata whenua. Ko nga kaupapa kano kano he taputapu nui ki te patu i te horapa o te mate, a inaianei, i te taenga mai o te puna, kua timata nga korerorero mo te kaha o te puhipuhi o te puna. Engari ko wai e tika ana mo tenei horopeta taapiri?

He aha te pupuhi whakatairanga puna?

Ko te pupuhi whakanui i te puna, e mohiotia ana ano he horopeta tuatoru, he horopeta whakanui ranei, he kano kano kano ka tukuna ki nga tangata kua oti kee a raatau raupapa werohanga COVID-19 tuatahi. Ko te kaupapa o tenei pupuhi whakanui he whakanui me te whakaroa i te urupare aukati ki te huaketo, ina koa ka puta mai nga momo rereke me te ngoikore o te mate mate i roto i te waa.

I tenei wa, he rereke nga tohu mo te kopere whakahiato o te puna mai i tera whenua ki tera whenua, kei raro tonu i nga rangahau me nga taunakitanga tohunga. I te nuinga o te waa, ko te mea nui ka tukuna ki nga tangata ka nui ake te tupono ki te mate kino, ki te hunga kua ngoikore nga punaha mate. Kei roto i tenei ko nga pakeke pakeke, nga kaimahi hauora, me nga tangata whai mate hauora.

FAQ:

1. Ahea te wa e waatea ai te whakatairanga puna?

Ko te wateatanga o te pupuhi whakanui i te puna ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga penei i te tuku kano kano, whakaaetanga ture, me nga taunakitanga tohunga. He mea nui kia mau tonu nga korero mai i nga mana hauora o te rohe.

2. Me whiwhi au i te kano kano kano rite ki aku pota tuatahi?

He rereke pea nga tohutohu mo te momo kano kano mo te kaiwhakatairanga puna. Ko etahi o nga whenua e kii ana kia rite ki nga kano kano kano tuatahi, ko etahi ka whakaae ki te whakaranu i nga momo kano kano i runga i nga raraunga e waatea ana.

3. Me pehea ahau e mohio ai mena ka uru ahau ki te whakahiato puna?

Ko nga paearu whakauru mo te kaiwhakatairanga puna ka korerohia e nga mana hauora o te rohe. He mea tika kia toro atu ki nga puna mana, penei i nga paetukutuku a te kawanatanga, i nga kaiwhakarato hauora ranei, mo nga korero tino tika me nga korero hou.

4. He mea tika te whakatairanga puna mo te katoa?

Ko te hiahia mo te pupuhi whakanui i te puna kei te ako tonu me te arotake. Ahakoa ka tūtohuhia mo etahi roopu morearea nui, kaore pea te taupori whanui e tono i tenei wa. He mea nui ki te whai i nga tohutohu a nga mana hauora ki te whakatau whakatau.

Hei mutunga, ko te whai waahi mo te kopere whakatairanga puna ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga ahuatanga morearea takitahi me nga taunakitanga tohunga. He mea nui ki te noho mohio me te toro atu ki nga puna whaimana mo nga korero tino tika me nga korero hou mo te whakaurunga me te waatea.