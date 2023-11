Ko wai te Walmart nui ake, ko Amazon ranei?

Ko wai te mea nui ake: Walmart, Amazon ranei?

I roto i te ao hokohoko, e rua nga tangata nunui kua puta ko nga kaitoro rangatira: Walmart me Amazon. Ko nga kamupene e rua kua huri i te ahua o te hokohoko a te tangata, engari ka tae ki te whakatau ko wai te mea nui ake, kaore i te ngawari te whakautu ki te ahua.

Nga wehewehe:

– Walmart: He kaporeihana hokohoko maha o Amerika e whakahaere ana i te mekameka o nga maakete nui, nga toa tari utu utu, me nga toa toa.

– Amazon: He kamupene hangarau o Amerika e aro ana ki te e-tauhokohoko, te rorohiko kapua, te roma mamati, me te mohiotanga.

Whakataurite Putea:

I te wa e pa ana ki nga moni whiwhi, kua mau tonu a Walmart i te waahi tuatahi. I te tau 2020, i kii a Walmart i nga moni whiwhi katoa $559 piriona, na te mea ko ia te kamupene nui rawa atu o te ao na runga i nga moni whiwhi. I tetahi atu taha, i kii a Amazon i nga moni katoa o te $ 386 piriona i te tau kotahi. Engari, he mea nui kia mohio kei te tipu haere nga moni a Amazon i runga i te tere tere atu i a Walmart i nga tau tata nei.

Pūmatuatanga Nui:

Ahakoa kei a Walmart te mata o te moni whiwhi, ka nui ake a Amazon i runga i nga ahuatanga o te maakete. Ko te utu nui o te maakete te uara katoa o nga hea o te kamupene o te kamupene. I te tau 2021, neke atu i te $1.7 trillion te nui o te maakete o Amazon, na te mea ko ia tetahi o nga kamupene tino utu nui o te ao. Ki te whakataurite, tata ki te $400 piriona te nui o te maakete o Walmart.

FAQ:

Q: Ko tehea kamupene he nui ake te noho tinana?

A: He nui ake te noho tinana a Walmart me nga mano tini toa puta noa i te ao. Ko Amazon, i tetahi atu taha, kei te mahi ipurangi me te iti ake o nga toa tinana.

Q: Ko wai he kaha ake te noho-e-tauhokohoko?

A: E mohiotia ana a Amazon mo tona kaha e-hokohoko me te rangatira i te waahi hokohoko ipurangi. He nui te haumi a Walmart i roto i ona kaha e-tauhokohoko ki te whakataetae ki a Amazon.

Q: Ko tehea kamupene he nui ake te turanga kaihoko?

A: Ko Walmart me Amazon he turanga kaihoko nui. Ka kukume a Walmart i te tini o nga kaihoko me ana toa tinana, i te wa e pai ana te papaaho ipurangi a Amazon ki te hunga whakarongo o te ao.

Hei mutunga, ko te whakatau ko wai te mea nui ake i waenga i a Walmart me Amazon ka whakawhirinaki ki te ine i whakamahia. Ahakoa kei te arahi a Walmart mo nga moni whiwhi, ka nui ake a Amazon i roto i te maakete maakete. Ko nga kamupene e rua kei te haere tonu ki te whakahou me te whakataetae kaha i roto i te ahumahi hokohoko, e hanga ana i te huarahi hokohoko i roto i te ao hou.