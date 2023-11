Ko wai te Amazon nui ake, ko Walmart ranei?

Ko wai te mea nui ake: Amazon, Walmart ranei?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, e rua nga ingoa e tu mai ana: Amazon me Walmart. Kua huri te ahua o te tangata ki te hoko taonga, engari ka mau tonu te patai: ko wai te mea nui ake? Kia ata titiro tatou ki enei titans o te tauhokohoko me te whakataurite i te rahi, te awe, me te ekenga o te maakete.

Amazon: I whakaturia e Jeff Bezos i te tau 1994, i timata a Amazon hei toa pukapuka ipurangi me te tere haere ki te maakete o te ao. I tenei ra, he maha nga momo hua, tae atu ki te hikohiko, kakahu, me nga hoko kai. Kua rite a Amazon ki te ngawari, he mihi ki tana tuku tere, te maha o nga whiringa hua, me te atanga ratarata-kaiwhakamahi. Ko te angitu o te kamupene ka taea te kii i tana aro ki te pai o nga kaihoko me tona kaha ki te urutau ki te whakarereke i nga hiahia a nga kaihoko.

Walmart: I whakaturia i te 1962 e Sam Walton, i timata a Walmart hei toa utu iti i Arkansas. I roto i nga tau, ka tipu hei toa pereki-maamaa nui rawa atu o te ao, me nga mano tini toa puta noa i te ao. E mohiotia ana a Walmart mo ona utu iti, he maha nga momo hua, me tona kaha ki te whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko. Ko te angitu o te kamupene kei runga i te pai o te whakahaere mekameka tuku me tona kaha ki te whai hua ohanga o te tauine.

Whakataurite Rahi: Ina tae mai ki nga moni whiwhi, kua nui ake a Amazon i a Walmart i nga tau tata nei. I te tau 2020, i kii a Amazon i te $386 piriona i roto i nga hoko kupenga, ko nga hoko kupenga a Walmart he $559 piriona. Heoi, he mea nui kia mohio kei te pupuri tonu a Walmart i te taitara mo te kaituku mahi nui rawa atu, neke atu i te 2.3 miriona nga hoa mahi puta noa i te ao. Ko Amazon, i tetahi atu taha, e mahi ana i te 1.3 miriona taangata.

Taenga Maakete: Ahakoa ko Walmart te rangatira o te waahi hokohoko tinana, kua huri a Amazon i te e-tauhokohoko. Ko te noho ipurangi a Amazon kua whakaaetia kia tae atu ki nga kaihoko tata ki nga kokonga katoa o te ao. Ko tana kaupapa mema Pirimia, e tuku ana i nga painga penei i nga kaipuke kore utu me nga ratonga roma, kua uru mai nga miriona o nga kaihoko pono. Ko Walmart, heoi, he nui nga mahi i roto i te waahanga-e-tauhokohoko, he nui te haumi i roto i tana papaahi ipurangi ki te whakataetae ki a Amazon.

FAQ:

Q: He aha te moni whiwhi?

A: Ko te moni whiwhi e pa ana ki te tapeke o nga moni ka puta mai i tetahi kamupene na roto i ana mahi pakihi, penei i te hoko hua, ratonga ranei.

Q: He aha te hoko kupenga?

A: Ko nga hoko kupenga e tohu ana i te katoa o nga moni ka puta mai i tetahi kamupene i muri i te tangohanga o nga hokinga mai, nga hekenga, nga tahua ranei.

Q: He aha te e-hokohoko?

A: E-tauhokohoko, poto mo te hokohoko hiko, e tohu ana ki te hoko me te hoko taonga me nga ratonga i runga ipurangi.

Hei mutunga, ko Amazon me Walmart he toa toa i a raatau ake. Ahakoa ko Amazon te kaiarahi mo te whiwhinga moni me te mana ipurangi, kaore e taea te warewarehia te noho a-tinana o Walmart me te nui o nga kaimahi. I te wa e tipu haere tonu ana te whenua hokohoko, he mea whakamiharo te kite i te ahua o enei roroa e rua e hanga ana i nga mahi hokohoko a meake nei.