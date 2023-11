Ko wai te toa nui rawa atu o Amerika?

I roto i te whenua nui o te hokohoko Amerika, kotahi te kamupene e tu ana ki runga ake i era atu. I runga i te ahua o nga waahi katoa me nga tatauranga hoko ohorere, kua whakapumautia e Walmart ko ia te kaihokohoko nui rawa atu i te United States. Ko tenei toa hokohoko kua huri i te ahumahi, kua noho hei ingoa whare puta noa i te motu.

Ko Walmart, na Sam Walton i whakatu i te tau 1962, kua piki haere i roto i nga tau. Ka whakahaerehia e te kamupene he mekameka o nga maakete nui, nga toa utu utu, me nga toa hoko kai, e tuku ana i te tini o nga hua ki nga utu whakataetae. Neke atu i te 4,700 nga toa i te United States anake, he tapuwae tinana nui a Walmart ka tae ki nga kokonga katoa o te motu.

Ko te angitu o Walmart ka taea te kii na tana aro nui ki nga utu iti me te waatea. Ma te whakamahi i tana mana hoko nui, ka whiriwhirihia e te kamupene nga mahi pai me nga kaiwhakarato, ka taea e ia te tuku moni penapena ki nga kaihoko. I tua atu, ko te whakahaerenga mekameka tuku pai a Walmart e whakarite ana kei te waatea noa nga hua, na te hokonga he wheako pai mo nga miriona o Amerika.

FAQ:

Q: He pehea te whakataurite a Walmart ki etahi atu kaihokohoko?

A: Ko te mana o Walmart i roto i te ahumahi hokohoko kaore i te rite. Ko nga hua o ia tau ka nui ake i o raatau whakataetae tata, penei i a Amazon me Costco.

P: He aha etahi wero kei mua i a Walmart?

A: Ahakoa tana angitu, ka anga a Walmart ki nga whakahē mo ana mahi mahi me te paanga ki nga pakihi o te rohe. Me urutau ano te kamupene ki te pikinga o te hokohoko-e me te whakangao nui i roto i tona aroaro ipurangi ki te whakataetae me nga kaihokohoko tuihono.

Q: He pehea te whai waahi a Walmart ki te ohanga?

A: Ko Walmart tetahi kaituku mahi nui, e tuku mahi ana ki nga miriona o Amerika. He whakaihiihi ano i nga ohanga o te rohe ma te kukume i nga kaihoko me te whakaputa moni taake.

Q: Kei te United States anake a Walmart?

A: Ahakoa ko Walmart te nuinga o te kaihokohoko Amerika, kua whakawhānuihia e ia ana mahi ki etahi atu whenua, tae atu ki a Kanata, Mexico, me te United Kingdom.

Hei whakamutunga, ko te rangatiratanga o Walmart hei kaihokohoko nui rawa atu o Amerika he tohu mo tana pumau tonu ki te whakarato hua utu nui me te waatea ki nga kaihoko. Na te whanui o nga toa me nga rautaki pakihi auaha, kei te hanga tonu a Walmart i te whenua hokohoko me te pupuri i tona turanga ki runga o te umanga.