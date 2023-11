I waiho e Sam Walton ana moni ki a wai?

I roto i te ao kei te nuinga o nga wa e noho rangatira ana nga taonga me nga taonga tuku iho, ko te patai mo wai ka whiwhi taonga a te piriona piriona i muri i to ratou matenga, he mea tino pakiki. Ko Sam Walton, te kaiwhakaara o Walmart me tetahi o nga tangata whai rawa i roto i te hitori, i mahue mai he taonga nui i tona matenga i te tau 1992. Na, ko wai tana i whiriwhiri ai kia riro i a ia tana taonga nui?

Ko nga moni a Sam Walton i waiho ma tana wahine, ma Helen Walton, me a raua tamariki tokowha: Rob, John, Jim, me Alice Walton. I te mea ko te kaiwhiwhi tuatahi, i whiwhi a Helen i tetahi waahanga nui o te whenua, i uru atu nga hea ki Walmart. Na tenei i taea ai e ia tetahi o nga wahine whai rawa o te ao.

I muri i te matenga o Helen i te tau 2007, ka wehewehea nga taonga o te whanau Walton ki nga tamariki tokowha. He taonga nui i whakawhiwhia ki ia tangata, ki te whakapumau i o raatau turanga hei tangata whai rawa o te ao. Kei te tipu haere tonu nga taonga o te whanau Walton, na to ratou whai waahi tonu ki Walmart me etahi atu haumi.

FAQ:

Q: He aha te Walmart?

A: Ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha i whakaturia e Sam Walton i te tau 1962. Koia tetahi o nga kamupene nui rawa atu o te ao, e whakahaere ana i te mekameka o nga maakete nui, nga toa tari utu utu, me nga toa toa.

P: I pehea a Sam Walton ki te kohi i ana rawa?

A: I hanga e Sam Walton tana taonga na te angitu o Walmart. I timata ia me te toa kotahi i Arkansas me te whakawhänui ki roto i te kingitanga hokohoko ma te whakatinana i nga rautaki auaha penei i nga utu iti, te hoko nui, me te whakahaere pai o nga mekameka tuku.

P: E hia nga taonga a Sam Walton?

A: I te wa i mate ai a Sam Walton i te tata ki te $8.6 piriona. Heoi, na te tipu haere tonu o Walmart me nga haumi tupato i mahia e ona uri, kua tino nui haere nga rawa o te whanau Walton mai i tera wa.

Q: Kei te whai waahi nga uri o Walton ki nga mahi atawhai?

A: Ae, e mohiotia ana te whanau Walton mo a raatau mahi atawhai. Kua whakaritea e ratou te Walton Family Foundation, e aro ana ki te matauranga, te tiaki taiao, me te whakapai ake i te oranga o to ratau kainga o Arkansas.

Hei whakamutunga, ka waiho e Sam Walton ana taonga nui ki tana wahine, ki a Helen, me a raua tamariki tokowha. Na roto i ta ratou whai waahi ki Walmart me etahi atu umanga, kua piki haere tonu te taonga o te whanau Walton, me te whakapumau i to ratau mana hei tangata whai rawa o te ao.