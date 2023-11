Na wai i hoko a Lowes?

I roto i te ohorere o nga huihuinga, kua panui te toa nui o Home Depot i tana hokonga mai i a Lowe's, te tuarua-nui rawa atu o nga kaihokohoko whakapai whare i te United States. Ko te utu, he $69 piriona te uara, kua whakaritea ki te whakahou i te umanga whakapai ake i te kaainga me te hanga i tetahi mana rangatira ki te maakete.

Home Depot, e mohiotia ana mo te maha o nga momo hua me nga ratonga kaihoko motuhake, kua roa e noho rangatira ana ki te waahanga whakapai kaainga. Na tenei hokonga, e whai ana te kamupene ki te whakakaha ake i tona turanga me te whakawhanui atu ki te motu. Ko te whakakotahitanga ka hua mai he kupenga whakakotahi neke atu i te 4,000 toa, ka whakawhiwhia ki nga kaihoko he momo hua me nga ratonga.

FAQ:

Q: He aha te tikanga mo nga kaihoko?

A: Ko te whakakotahitanga i waenga i te Home Depot me Lowe's ko te tumanako ka puta he maha nga painga mo nga kaihoko. Na te nui o te whatunga toa, ka nui ake te uru atu o nga kaihoko ki te whānuitanga o nga hua me nga utu whakataetae. I tua atu, ko te whakakotahitanga o nga rauemi ka arahi ki te whakapai ake i te ratonga kaihoko me nga mahi pai ake.

Q: Ka ngaro te tohu a Lowe?

A: Kaore, ka kore e ngaro te tohu a Lowe. Kei te whakamahere a Home Depot ki te pupuri i te waitohu o Lowe me te whakahaere i ana toa motuhake mai i ona waahi Home Depot. Ma tenei rautaki ka taea e te kamupene te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko me te pupuri i nga momo tuku hua.

P: Ka kati nga toa, ka whakakorehia ranei?

A: Ahakoa ko etahi o nga katinga o nga toa me te whakakore i nga waahi e tumanakohia ana i runga i te whakakotahitanga, kaore ano nga korero tika i whakaatuhia. Kua kii a Home Depot ka arotakehia e ia nga mahi o ia toa me te whakatau i nga whakaritenga. Ko te whai a te kamupene ki te whakaiti i nga raruraru me te whakarite kia pai te whakawhiti mo nga kaimahi me nga kaihoko.

Q: He aha nga whakaaetanga ture e hiahiatia ana?

A: Ko te hoko o Lowe's e Home Depot kei raro i nga whakaaetanga ture, tae atu ki te arotake antitrust. Me whakaatu e nga kamupene e rua ko te whakakotahitanga karekau he whakahekenga nui o te whakataetae i te maakete whakapai kaainga. He maha pea nga marama ka oti te tukanga whakaaetanga.

Ko te rironga mai o Lowe's e Home Depot he tohu nui i roto i te umanga whakapai whare. I te wa e hono ana nga toa hokohoko e rua, ka taea e nga kaihoko te tumanako kia nui ake te whakataetae whakataetae, te whakanui ake i nga tuku hua, me te pai ake o nga wheako kaihoko. Ko te paanga o tenei whakakotahitanga kare e kore ka hangai te heke mai o te waahanga whakapai kaainga mo nga tau kei te heke mai.