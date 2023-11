Ko wai nga uri tokotoru o Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ka tu a Walmart hei rangatira nui, e rangatira ana i te umanga me tana kupenga nui o nga toa me te noho ki te ao. I whakaturia e Sam Walton i te tau 1962, kua piki haere te kamupene i roto i nga tau, na reira ko tetahi o nga umanga whai rawa o te ao. Na te angitu nui, he maamaa noa te whakaaro ko wai ka whiwhi i te rangatiratanga hokohoko. I tenei wa, e toru nga uri tuatahi ki te taonga Walmart: Rob Walton, Jim Walton, me Alice Walton.

Ko Rob Walton, te tama matamua a te kaiwhakarewa o Walmart, i noho hei tiamana mo te kamupene mai i te 1992 ki te 2015. He nui tana mahi ki te whakawhānui ake i nga mahi a Walmart me te tirotiro i te tipuranga. Ko Jim Walton, te tama potiki, kua maha nga tau e mahi ana i roto i nga umanga a te whanau, a kei te mahi i te poari whakahaere o Walmart. Ko Alice Walton, ko ia anake te tamahine, he kaikohi toi, he tangata atawhai, e aro ana ki te whakatairanga i nga mahi toi me nga tikanga na roto i te Crystal Bridges Museum of American Art.

FAQ:

P: I pehea te whanau o Walton hei uri ki a Walmart?

A: Ko Sam Walton, te kaiwhakaara o Walmart, i tuku i tana tĭtĭ i roto i te kamupene ki tana wahine me ana tamariki tokowha, ka waiho ko ratou hei uri tuatahi.

Q: He uri ke atu ano mo te taonga Walmart?

A: Ahakoa ko Rob, ko Jim, ko Alice Walton nga uri tino rongonui, ko etahi atu mema o te whanau Walton kei te pupuri hea i roto i te kamupene.

Q: E hia te utu o te taonga Walmart?

A: I te tau 2021, ko te taonga Walmart e kiia ana ka neke atu i te $200 piriona te utu, na reira ko tetahi o nga whanau whai rawa o te ao.

P: Kei te whai waahi nga uri ki nga mahi o ia ra o Walmart?

A: Ahakoa he maha nga tuunga a nga uri i roto i te kamupene, karekau ratou e uru tika ki nga mahi o ia ra. Heoi, he mahi nui ta ratou ki te hanga i nga rautaki me nga whakatau a te kamupene mo te wa roa, ma o ratou tuunga ki te poari whakahaere.

Hei whakamutunga, ko nga uri tokotoru o Walmart, Rob Walton, Jim Walton, me Alice Walton, he nui nga taonga me te awe hei painga tuatahi mo te toa toa. Ahakoa kare pea ratou e uru tika atu ki nga mahi a te kamupene o ia ra, ko o raatau taonga tuku iho me o raatau paanga ki te wa kei te heke mai o Walmart e kore e taea te whakaiti.