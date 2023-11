Ko wai nga whanau 3 tino whai rawa i te US?

I roto i te whenua e mohiotia ana mo ona rawa me ona taonga, he iti noa nga whanau e tu ana hei tauira mo te angitu. Ko enei whanau kua hanga taonga nui i roto i nga whakatipuranga, ka kohi taonga kaore e taea e te tangata noa. Kia ata titiro tatou ki nga whanau whai rawa e toru o Amerika.

Te Whanau Walton: Kei runga ake i te rarangi ingoa ko te whanau Walton, he uri ki te rangatiratanga o Walmart. I whakaturia e Sam Walton i te tau 1962, kua tipu a Walmart hei toa nui rawa atu o te ao. Ko nga rawa o te whanau e kiia ana kei te tata ki te $215 piriona, ko te nuinga na to ratou mana ki nga hea Walmart. Na te nui o o raatau taonga, kua rongonui nga Waltons mo o raatau atawhai, e tautoko ana i nga kaupapa penei i te maatauranga me te oranga o te taiao.

Te whanau Koch: Ko te whanau Koch, e mohiotia ana mo to raatau whai waahi ki te umanga hiko, kei te tuarua o te rarangi. Ko David Koch me tana tuakana a Charles i hanga o raatau rawa ma roto i a Koch Industries, he roopu i uru ki roto i nga waahanga rereke tae atu ki te para hinu, nga matū me nga tauhokohoko taonga. Ko o ratou taonga whakakotahi e kiia ana kei te tata ki te $125 piriona. I kaha hoki nga Koch ki nga mahi torangapu me nga mahi atawhai, ki te tautoko i nga kaupapa me nga umanga atawhai.

Te whanau Mars: Ko te roopu tuatoru ko te whanau Mars, nga rangatira o te kamupene monamona Mars. Me nga tohu rongonui penei i nga M&M's, Snickers, me Mars bars, kua noho te kamupene hei ingoa whare puta noa i te ao. Ko nga rawa o te whanau Mars e kiia ana kei te tata ki te $120 piriona. Ahakoa te nui o o raatau taonga, he iti noa te ahua o te whanau, e aro ana ki te angitu me te tipu haere o a raatau pakihi.

FAQ:

P: I pehea enei whanau i whakaemi ai i enei taonga nui?

A: I hangaia e enei whanau a raatau taonga na roto i nga pakihi angitu kua eke ki nga umanga umanga. Ko nga Waltons na Walmart, ko nga Kochs na Koch Industries, ko te whanau Mars na Mars, Inc.

P: Kei te kaha kaha enei whanau ki te mahi atawhai?

A: Ae, kua mohiotia nga whanau e toru mo o raatau mahi atawhai. He nui nga moni i kohaina e ratou ki nga tini kaupapa me nga whakahaere.

Q: He whanau whai rawa ano kei te US?

A: Tino! Ko te United States te kainga mo nga whanau whai rawa maha, engari ko enei tokotoru e mohiotia ana ko te hunga whai rawa i runga i o raatau utu.

Hei whakamutunga, ko nga whanau Walton, Koch, me Mars te tohu o te tino taonga i te United States. Ko o raatau korero angitu hei tohu mo te kaha o te kaipakihi me te mahi auaha, a ko o raatau mahi atawhai kua whai hua ki te hapori. Ka haere nga tau, he rawe te kite i te ahua o enei whanau ki te hanga i nga pakihi me nga whenua atawhai o Amerika.