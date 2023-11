By

I whakamarama te Whare White ahakoa te pana a Elon Musk i nga korero antisemitic i runga i nga paapori pāpori, kaore he whakaaro ki te neke atu i te whakamahi i te hangarau SpaceX, Starlink ranei i roto i te Tari Tiaki. Ko te kaikorero a te Kaitohutohu Haumaru mo te Motu a John Kirby i whakanuia te hiranga o nga mahi auaha i roto i te umanga motuhake, me te kii he poauau te haere atu i tera. Heoi, i whakahengia ano e ia nga korero a Musk, e kii ana kaore te kawanatanga i te whakaae, i te whakaae ranei ki nga korero kino i mahia e ia.

Ahakoa e u tonu ana te Whare White ki te whakamahi i nga hangarau a Musk, ko nga kamupene nui penei i a Apple me Disney kua aukati i a raatau whakapaunga panui i runga i te papaaapori pāpori i whakapuaki ai a Musk i ana whakaaro tautohetohe. Ko te whakahokinga mai ki enei korero e whakaatu ana i te tipu haere o te hiahia mo te kawenga takohanga me te whanonga haepapa mai i nga tangata whanui.

FAQ:

Q: He aha te ahua o te Whare White mo nga korero a Elon Musk?

A: I whakahee te Whare White i nga korero antisemitic a Elon Musk i te wa e kii ana ka mahi tahi ratou me SpaceX me te whakamahi i te hangarau Starlink.

Q: Kei te peehia e nga kamupene nui te kaupapa i korero ai a Musk i enei korero?

A: Ae, ko nga kamupene penei i a Apple me Disney kua whakatarewa i a raatau whakapaunga panui i runga i te papaaho paapori.

Q: Ka whakaarohia ano e te kawanatanga a te kawanatanga ana kirimana me nga kamupene a Musk?

A: Kaore he kaupapa a te kawanatanga ki te neke atu i te whakamahi i te hangarau SpaceX, Starlink ranei, engari kaore ratou e whakaae ki nga korero whakapae a Elon Musk.