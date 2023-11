Ko wai te mea whai rawa ko Walmart, ko Apple ranei?

I roto i te ao pakihi, ko te patai mo wai te taitara mo te kamupene whai rawa he maha nga wa ka puta te hiahia me te tautohetohe. Tokorua nga kaiwhakataetae rongonui i tenei whakataetae ko Walmart me Apple. Ko nga kamupene e rua kua whai paanga nui ki te maakete o te ao, engari ko wai te mea ka kii i te karauna o te hunga whai rawa? Kia rukuhia nga nama ka kitea.

Walmart: I whakaturia i te tau 1962 e Sam Walton, ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha e tu ana i Bentonville, Arkansas. Ka whakahaerehia e ia he mekameka o nga maakete nui, nga toa tari utu, me nga toa toa. E mohiotia ana a Walmart mo ona utu iti me te maha o nga whiringa hua, ka waiho hei haerenga mo nga miriona kaihoko huri noa.

Apple: I whakaturia i te tau 1976 e Steve Jobs, Steve Wozniak, me Ronald Wayne, he kamupene hangarau a Apple Inc. kei Cupertino, California. He hoahoa, he hanga, he hoko hikohiko kaihoko, rorohiko rorohiko, me nga ratonga ipurangi. He rongonui a Apple mo ana hua hou, tae atu ki te iPhone, iPad, Mac, me Apple Watch, nana nei i huri te ahumahi hangarau.

Whakatauritenga Putea: Ina tae mai ki te arotake i nga rawa o tetahi kamupene, ko tetahi o nga inenga matua ko te whakapaipai o te maakete, ka tatauhia ma te whakarea i te maha o nga hea tino nui ki te utu o naianei. I runga i nga korero hou, kei te pupuri a Apple i te karauna mo te kamupene whai rawa me te nui o te maakete o te $2 trillion. Ko Walmart, i tetahi atu taha, e whakanui ana i te maakete mo te $400 piriona. Ko tenei rereketanga nui ka tuu a Apple ki mua i a Walmart mo nga taonga katoa.

FAQ:

Q: He aha te whakapaipai maakete?

A: Ko te whakapaipai o te maakete e pa ana ki te uara katoa o nga hea o te kamupene o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu o naianei ki te maha o nga hea.

Q: Kei te tohu te whakapaipai maakete i te hua o te kamupene?

A: Kao, ko te whakapaipai o te maakete he inenga o te uara katoa o te kamupene i te maakete kararehe. Kaore i te whakaatu tika i te moni hua, na te mea ka awehia e nga momo ahuatanga penei i te whakaaro o te kaipakihi me nga ahuatanga o te maakete.

Q: He take ke atu hei whakaaro mo te whakatau i nga rawa o te kamupene?

A: Ahakoa he tohu nui te whakapaipai o te maakete, ko etahi atu mea penei i te whiwhinga moni, te hua, me nga rawa ka whai waahi ano ki nga rawa o te kamupene. Ko enei ahuatanga ka maarama ake te maarama ki te tuunga putea o te kamupene.

Hei mutunga, kei a Apple te taitara mo te kamupene whai rawa, nui atu i a Walmart i runga i nga waahanga nui o te maakete. Engari, he mea nui kia kite koe ka rerekee nga tuunga putea i roto i te waa, me whakaaro ano etahi atu mea i te wa e arotake ana i nga rawa o te kamupene.