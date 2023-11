By

Ko wai te Walmart tawhito, te Karapu a Sam ranei?

I roto i te ao o nga toa toa, kua noho ingoa a Walmart me Sam's Club, he maha nga momo hua me nga utu utu. Engari kua whakaaro koe ko wai o enei toa e rua i puta tuatahi mai? Kia rukuhia te hitori o enei toa toa ki te mohio.

Walmart: I whakaturia i te 1962 e Sam Walton, i timata a Walmart hei toa utu iti i Rogers, Arkansas. I runga i te tirohanga ki te whakarato i nga hua utu nui ki nga kaihoko, ka tere te whakawhanui a Walmart i ana mahi puta noa i te United States. I tenei ra, kua noho hei toa nui rawa atu o te ao, me nga mano tini o nga toa puta noa i te ao.

Karapu a Sam: I te tau 1983, ka whakatau a Sam Walton ki te kuhu atu ki te maakete rarawe me te whakatuwhera i te karapu Sam's tuatahi i Midwest City, Oklahoma. I whai a Sam's Club ki te whakatutuki i nga pakihi iti me nga kaihoko takitahi e hiahia ana ki te hoko nui. I tukuna e ia he tauira mema-mema, e whakarato ana i te uru ki te maha o nga hua i nga utu hokohoko.

Na, ko wai te mea tawhito?

He pakeke ake a Walmart i te Karapu a Sam. I whakaturia a Walmart i te tau 1962, i te wa i whakatuuria a Sam's Club i te tau 1983, neke atu i te rua tekau tau i muri mai. Heoi, he mea nui kia mohio ko Walmart me Sam's Club he wahanga o te emepaea hokohoko kotahi, na Sam Walton i whakatu nga kamupene e rua.

FAQ:

Q: He aha te toa utu?

A: Ko te toa utu he whare hokohoko e tuku hua ana i nga utu iti ake i nga toa hokohoko tawhito. Ko enei toa e aro nui ana ki te whakarato uara mo te moni ma te tuku utu me nga utu hei kukume i nga kaihoko.

Q: He aha te maakete rarawe?

A: Ko te maakete rarawe he waahi e hokona nui ana nga taonga ki nga kaihokohoko, pakihi, takitahi ranei e hoko nui ana. Ko nga maakete rarawe he iti ake nga utu mo ia waahanga ka whakaritea ki nga toa hokohoko.

Q: Ka taea e tetahi te hoko i te Karapu a Sam?

A: Ahakoa ko te Karapu a Sam e aro nui ana ki nga pakihi iti, ka tuwhera ki nga tangata katoa e whai mema ana. Ka taea e nga tangata takitahi te hoko mema kia uru atu ai ki te tini o nga hua e waatea ana i nga utu rarawe.

Hei whakamutunga, ko Walmart te pakeke o nga toa toa e rua, kua whakatuuhia i te tau 1962. Ko Sam's Club, i tetahi atu taha, i whakaturia i te tau 1983 hei karapu rarawe e whangai ana i nga pakihi me nga tangata takitahi e hiahia ana ki te hoko nui. Kei te ora tonu te Karapu a Walmart me Sam, e whakarato ana ki nga kaihoko nga hua utu nui me te maha o nga whiringa.