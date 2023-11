Ko tehea te Pfizer pai ake, Moderna bivalent booster ranei?

I roto i te whawhai haere tonu ki te COVID-19, kua kitea ko nga kano kano hei patu tino whai hua. Na te putanga mai o nga momo rerekee hou me te hiahia mo etahi atu whakamarumaru, kua waiho nga pupuhi booster hei kaupapa korero. E rua nga whiringa rongonui i te maakete ko te Pfizer me te Moderna bivalent boosters. Engari ko wai te mea pai ake? Kia rukuhia nga korero.

Ko te Pfizer raua ko Moderna he kano kano mRNA, e whakamahi ana i te hangarau pakaru whenua e ako ana i o tatou pūtau ki te whakaputa i tetahi waahanga kino o te pūmua mate huaketo. Ma tenei ka puta he urupare mate, ka taea e o tatou tinana te mohio me te whawhai i te huaketo mena ka pa ki a tatou a muri ake nei.

Ko te kaiwhakatairanga bivalent a Pfizer, e mohiotia ana ko Comirnaty, he putanga whakahou o ta raatau kano kano kano. He mea hanga motuhake ki te aro ki te momo Delta, koinei te riipene nui o te ao. Ko te kaiwhakatairanga a Moderna, i tetahi atu taha, he kaiwhakatairanga rereke-motuhake e aro ana ki nga momo Delta me Omicron.

Ko tetahi o nga rereketanga nui i waenga i nga kaiwhakatairanga e rua kei roto i a raatau inenga. Ko te whakatairanga a Pfizer e hiahia ana kia iti ake te horopeta (30 micrograms) ka whakaritea ki a Moderna (50 micrograms). He pai ake pea tenei rereketanga mo te hunga karekau ake ki nga paanga taha kano kano, kua pa ki nga tauhohenga kino i mua.

Ko tetahi atu take ki te whakaaro ko te waahi i waenga i te werohanga tuatahi me te pupuhi whakanui. E taunaki ana a Pfizer kia ono marama te mokowhiti, ko Moderna e kii ana kia wha marama. Engari, he mea nui kia mohio he rereke nga aratohu i runga i te whenua me nga ahuatanga takitahi.

FAQ:

Pfizer me Moderna boosters he whakawhiti?

A: Ahakoa e whai hua ana nga kaiwhakatairanga Pfizer me Moderna, ko te nuinga o te wa ka tūtohu kia piri ki te waitohu kotahi mo te rite tonu.

Q: Ka taea e au te whakakotahi i nga kaiwhakatairanga Pfizer me Moderna?

A: Ko etahi rangahau e kii ana ko te whakaranu i nga kaiwhakatairanga Pfizer me Moderna ka kaha te urupare mate, engari me nui ake nga rangahau hei whakapumau i tenei.

Q: He rereke nga rereketanga o nga paanga taha?

A: He rite nga paanga o te Pfizer me Moderna e rua, tae atu ki te mamae ngawari i te waahi werohanga, te ngenge, me te mahunga. He onge nga tauhohenga kino.

Hei mutunga, ko te Pfizer me te Moderna bivalent boosters e whakarato ana i te whakamarumaru pai ki te COVID-19 me ona momo rereke. Ko te whiriwhiri i waenga i nga mea e rua ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga takitahi penei i te maaramatanga o te kano kano me te waahi i waenga i nga pota. I nga wa katoa he mea tika kia korero ki nga tohunga ngaio hauora, ki te whai ranei i nga aratohu a-rohe ki te whakatau whakatau mo nga pupuhi whakatairanga.