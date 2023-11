Ka timata te Pakanga ki Finnegan's Farm: Ko nga whiringa toa-whanau tino pai o Ireland

Whakapaia mo te whakataetae whakaihiihi i te adrenaline i te wa ka timata nga whiringa toa hauwhā o te Whānau Fittest o Ireland ki tetahi waahi hou, whakahihiri hoki – Ko te Pamu kei te riu o Boyne o Co Meath. Ko tenei paamu riwai o nga whakatipuranga tuarima e kore noa e tuku he papamuri motuhake mo te whakataetae taikaha, engari he whakamatautau ano i te mana tinana me te hinengaro o nga whanau tokowha e tohe ana mo te waahi e minaminatia ana ki te whakataetae Semi Final.

Mai i Tipperary, kei a matou te whanau Byrnes, e mohiotia ana mo o raatau kaha ki te takaro i te oma marathon me nga whakataetae Ironman. Ko te whanau Bonnar mai i Waterford, na te hinganga tata o te tau kua hipa e taumaha ana ki o ratou hinengaro, e kaha ana ki te whakamatau i a ratou ano me te whakaatu i o raatau tino kaha. Ka hono atu ki a ratou ko te whanau Peters, no Waterford hoki, e hikaka ana ki te hoki mai i a ratou mahi whakararuraru i te Waa 10. Ka mutu, ko te whanau Murphy no Carlow, e kore nei e waiho he kowhatu i a ratou e whai ana kia wikitoria, ara ki te nui o te patunga i a ratou pihikete aroha.

I te mea he kaikaro toa katoa-Ireland hei wahanga o ta ratou rarangi ingoa, kua rite te kapa Bonnars ki te whakaeke i nga wero katoa me te whakaatu i o raatau pukenga. Kua rite ia whanau ki te turaki i o raatau rohe, me te whakaatu i o raatau kaha ki roto i nga mahi mai i te waka waka tae noa ki te frisbee. Ko tenei wa ka oati kia kikii i te hihiko me te adrenaline, i te mea e haere ana enei whanau whakamiharo ki te upoko ki te upoko ki nga wero tinana.

Me whakarongo mai ki a RTÉ One me RTÉ Player hei te Rātapu, Whiringa-ā-rangi 26th a te 6:30pm ki te matakitaki i te mahi whakaihiihi ngakau me te whai waahi ki te haerenga e kore e warewarehia ki te whakakorona i te Whanau Pai rawa atu o Ireland. Kaua e ngaro i te wa kotahi o tenei wa whakahihiri, i reira ka hono te whakaaro nui, te ngakau nui, me te pumau tonu ki te hanga wheako e kore e warewarehia mo nga kaiuru me nga kaimakitaki.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: Kei hea te whakataetae hauwha whakamutunga o te Whanau Pai rawa atu o Ireland?

A: Ko nga whiringa toa koata ka tu ki The Farm, kei Co Meath, Ireland.

P: Ko wai nga whanau kei te whai waahi ki nga whiringa toa hauwhā?

A: Ko nga whanau whai waahi ko te whanau Byrnes no Tipperary, te whanau Bonnar no Waterford, te whanau Peters no Waterford, me te whanau Murphy no Carlow.

P: Ahea ahau ka maataki i nga whiringa toa hauwhā o Ireland's Fittest Family?

A: Ka paohohia nga whiringa hauwhā ki runga RTÉ One me RTÉ Player hei te Rātapu, Whiringa-ā-rangi 26th a te 6:30pm.