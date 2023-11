Ko tehea kano kano COVID he iti rawa nga paanga o te taha?

Ko tehea kano kano COVID he iti rawa nga paanga taha?

I te wa e kaha haere tonu ana te kaupapa kano kano a te ao ki a COVID-19, he maha nga tangata e whakaaro ana ko tehea kano kano he iti rawa nga paanga o te taha. He mea nui kia mohio kua whakamatauria nga kano kano katoa kua whakamanahia, kua whakamatauhia he haumaru me te whai hua ki te aukati i nga mate kino me te whakaurunga ki te hohipera. Heoi, he pono ka pa ki etahi o nga tangata i muri i te whiwhinga kano kano. Kia ata titiro ki nga kano kano kano e waatea ana me o raatau paanga kino.

1. Pfizer-BioNTech: Ko tenei kano kano-a-mRNA kua whakaatuhia he reeti whai hua nui i roto i nga whakamatautau haumanu. Ko nga paanga kino noa ko te mamae i te waahi werohia, te ngenge, te mahunga, te mamae o te uaua, te makariri, te kirika, me te nausea. Ko enei paanga o te taha he ngawari, ka whakatau i roto i nga ra torutoru.

2. Moderna: He rite ki te kano kano Pfizer-BioNTech, ko te kano kano a Moderna he mRNA ano. He rite nga paanga o te taha, ko te mamae i te waahi werohia, te ngenge, te mahunga, te mamae uaua, te maeke, te kirika, me te nausea te nuinga o nga korero.

3. Johnson raua ko Johnson: Ka whakamahia e te kano kano a Johnson & Johnson tetahi hangarau weriweri. Ko nga paanga o te taha he ngawari noa, he mamae kei te waahi werohia, te ngenge, te mahunga, te mamae uaua, te nausea, me te kirikaa.

4. AstraZeneca: Ko te kano kano kano AstraZeneca, he kano kano kano-a-waa, kua pa atu ki nga keehi onge o nga mate whakaheke toto. Heoi, he tino iti te tupono o enei paanga taha. Ko nga paanga kino noa ko te mamae i te waahi werohia, te ngenge, te mahunga, te mamae o te uaua, te makariri, te kirika, me te nausea.

He mea nui kia maumahara ko nga paanga taha he tohu kei te hanga whakamarumaru to tinana mai i te huaketo. Ko te nuinga o nga paanga o te taha he ngawari, ka whakatauhia i roto i nga ra torutoru. He tino onge nga paanga taha kino.

FAQ:

P: He tohu nga paanga taha kei te mahi te kano kano?

A: Ae, ko nga paanga taha he urupare noa ki nga kano kano me te tohu kei te whakautu to punaha mate me te hanga whakamarumaru ki te huaketo.

Q: He rite tonu nga paanga taha ki te katoa?

A: Kao, ka rereke nga paanga o te taha ki ia tangata. Ko etahi o nga tangata karekau he paanga o te taha, engari ko etahi he tohu ngawari ki te ngawari.

P: Me awangawanga ahau mo nga mate onge e pa ana ki te kano kano AstraZeneca?

A: He tino iti te tupono ki te whakawhanake i nga mate whakaheke toto i muri i to whiwhinga i te kano kano AstraZeneca. Ko nga painga o te kano kano hei aukati i te COVID-19 ka nui ake i nga tupono o enei paanga onge.

Hei whakamutunga, ko nga kano kano COVID-19 katoa kua whakamanahia he haumaru me te whai hua. Ahakoa ka puta pea nga paanga o te taha, he ngawari, he rangitahi. Ko te kano kano pai mo koe ko te mea e waatea ana ki a koe. Ko te kano kano he mahi nui hei tiaki i a koe me etahi atu i te huaketo.