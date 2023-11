Ko wai te kamupene he tirionare?

I roto i nga ahuatanga whakamiharo, kua kite te ao i te putanga o te kamupene piriona taara. Ko te taitara "triillionaire" e minaminatia ana kua whakawhiwhia ki runga ake i a Apple Inc., te toa hangarau kua huri i te huarahi ki te whakawhitiwhiti korero, mahi, me te whakangahau i a tatou ano.

Ko te pikinga o Apple ki te mana pirionare he tohu mo tana mahi auaha, te pono o te kaihoko, me te raupapa o nga hua pakaru whenua kua mau i nga whakaaro o nga tangata o te ao. Mai i te iPhone rongonui ki te MacBook kikorangi, kua panaia e Apple nga rohe o te hangarau, te whakatakoto i nga paerewa hou me te tautuhi ano i nga ahumahi katoa.

Engari he aha te tikanga mo te kamupene he trillionaire? Ki te whakamaarama, e tohu ana kua eke te nui o te maakete o tetahi kamupene ki te neke atu ranei i te kotahi trillion taara. Ka tatauhia te whakapaipai o te maakete ma te whakarea i te tapeke o nga hea o te kamupene ki te utu o naianei. Ka noho hei ine mo te uara katoa o te kamupene, ka whakamahia hei whakataurite i te rahi o nga kamupene rereke.

FAQ:

Q: I pehea a Apple i riro ai hei trillionaire?

A: Ko te haerenga a Apple ki te mana trillionaire ka taea te kii na te rite tonu o te tipu o te moni whiwhi me te whai hua, na ana hua me ana ratonga rongonui. Ko te kaha o te kamupene ki te hopu me te pupuri i tetahi wahanga nui o te maakete, me tona ahua tohu kaha, kua eke ki tenei taumata whakahirahira.

Q: He kamupene piriona taara ano?

A: Ahakoa ko Apple pea te kamupene tuatahi ki te whakatutuki i te wariu piriona taara, ehara i te mea ko ia anake i roto i te karapu trillionaire motuhake. Ko etahi atu kamupene rongonui kua eke ki tenei tohu ko Amazon, Microsoft, me Saudi Aramco.

Q: He aha te tikanga o tenei mo Apple?

A: Ko te noho hei kamupene piriona taara ehara i te mea ka whakakaha noa i te tuunga o Apple hei kaiarahi mo te ao mo te waahanga hangarau engari e whakaatu ana i te kaha o te putea me te pumau. Ka whakawhiwhia e ia ki te kamupene nga rauemi nui ki te haumi i roto i te rangahau me te whakawhanaketanga, te whakawhānui ake i tana putea hua, me te whakanui ake i tana wheako kaihoko.

Hei whakamutunga, ko te haerenga whakamiharo a Apple ki te mana pirionaona he tohu mo tana angitu me te awe i roto i te umanga hangarau. I te mea e haere tonu ana te kamupene ki te whakahou me te hopu i nga kaihoko, kua rite ia ki te hanga i te heke mai o te hangarau me te pupuri i tona turanga hei tetahi o nga kamupene tino nui o te ao.