Ko wai i tae tuatahi ko Sams ko Costco ranei?

Ko wai te mea tuatahi: Sam's Costco ranei?

I te ao hokohoko rarawe, e rua nga tangata nunui kua ara ake hei kaiarahi: Sam's Club me Costco. Ko enei karapu whare putunga mema-mema e tuku ana i te whānuitanga o nga hua i nga utu whakaheke, e kukume ana i nga miriona o nga kaihoko puta noa i te ao. Engari kei te noho tonu te patai: ko wai te mea tuatahi?

Te Whanautanga o te Karapu a Sam

Ko Sam's Club, he wehenga o Walmart Inc., te tuatahi ki te uru ki te whakaaturanga. I whakaturia e Sam Walton i te tau 1983, me te whai waahi ki nga pakihi iti me nga tangata takitahi ki te hoko taonga i te nuinga o nga utu iti ake. I tere te rongonui o te Karapu a Sam, a ka noho tana tauira mema hei tauira mo nga karapu whare putunga.

Te Whakatikanga o Costco

Ko Costco, i tetahi atu ringa, i whakaturia i etahi tau i muri mai i te 1983. Na James Sinegal raua ko Jeffrey Brotman i whakatu te kamupene me te ahua rite ki te Sam's Club, e aro ana ki te tuku i nga hua whakaheke ki nga mema. Ko te tohu hoko ahurei a Costco ko tana whakapumautanga ki te whakarato hua-kounga teitei me te ratonga kiritaki tino pai, i pai ki nga kaihoko.

FAQ

Q: He aha te karapu whare putunga?

A: Ko te karapu whare putunga he momo toa toa e hoko nui ana i nga hua me nga utu whakaheke. Me noho mema nga kaihoko ki te uru atu ki enei karapu me te tango painga o nga penapena.

Q: He pehea te mahi a Sam's Club me Costco?

A: Ko Sam's Club me Costco e mahi ana i runga i te tauira mema-mema. Ka utua e nga kaihoko he utu a-tau hei mema, ka taea e ratou te uru ki nga toa me nga utu motuhake.

P: Ko wai te mea tuatahi, Sam's Club, Costco ranei?

A: I whakaturia te Karapu a Sam i te tau 1983, ko Costco i whakatu i taua tau ano. Heoi, i whakarewahia a Sam's Club i etahi marama i mua ake nei, ko te karapu whare putunga tuatahi kua kuhu ki te maakete.

Q: He rereke nga rereketanga i waenga i a Sam's Club me Costco?

A: Ahakoa he rite nga hua me nga ratonga a Sam's Club me Costco, he rereke etahi. E mohiotia ana a Costco mo ana hua kounga teitei me ana whiringa ahurei, i te wa e aro nui ana a Sam's Club ki te whakarato i nga momo momo hua i nga utu whakataetae.

Hei whakamutunga, ko Sam's Club te taitara ko ia te karapu whare putunga tuatahi ki te whakapaipai i te whenua hokohoko. Heoi, ko Sam's Club me Costco kua noho hei ingoa whare, e whai waahi ana ki nga kaihoko ki te penapena moni i te wa e hokohoko nui ana. Ahakoa he pai ki a koe ki te Karapu a Sam, ki a Costco ranei, kua huri nga mea e rua i to maatau hokohoko me te whai hua tonu ki te maakete hoko rarawe whakataetae.