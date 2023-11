By

Kei hea te tari matua o Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, kei Bentonville, Arkansas, United States tona tari matua. Ko tenei taone iti kei te kokonga raki-ma-raki o te kawanatanga ko te wahi i whakaturia ai e Sam Walton te toa hokohoko e Sam Walton i te tau 1962. Kua rite tonu a Bentonville ki te tohu Walmart, i te mea ko ia te pokapū nerve mo nga mahi a te kamupene.

Ko te tari matua o Walmart i Bentonville he whare wananga whanui e mau ana i nga momo tari me nga wehenga e whakahaere ana i nga mahi a te kamupene. Kei roto i te puni nga whare tari, nga whare rangahau, tae atu ki te whare taonga i whakatapua ki te hitori o Walmart. I konei ka mahi nga kaiwhakahaere matua o te kamupene me nga kaihanga whakatau ki te hanga i te ahua o te umanga hokohoko a meake nei.

FAQ:

P: He aha i whiriwhiria ai e Walmart a Bentonville hei tari matua?

A: Ko Sam Walton, te kaiwhakarewa o Walmart, i kowhiria a Bentonville hei tari matua mo te kamupene na tona tata ki te toa Walmart tuatahi i whakatuwherahia e ia ki Rogers, Arkansas. Hei taapiri, ko te waahi nui o Bentonville i roto i te United States ka taea te uru atu ki nga waahi rereke o te motu.

P: E hia nga kaimahi e mahi ana i te tari matua o Walmart?

A: Ko te tari matua o Walmart e mahi ana i nga mano tini tangata puta noa i nga tari rereke, tae atu ki nga putea, hokohoko, rauemi tangata, me nga mahi. Ka rereke pea te maha o nga kaimahi i te wa e tipu haere tonu ana te kamupene me te tipu haere.

P: Ka taea e te marea te toro atu ki te tari matua o Walmart?

A: Ahakoa kaore te tari matua o Walmart i tuwhera ki te iwi whanui, ka taea e nga manuhiri te torotoro i te Walmart Visitor Centre kei Bentonville. Kei te Whare Manuhiri he tirohanga ki te hitori me te tipu o te kamupene, e whakaatu ana i nga taonga me nga whakaaturanga e pa ana ki te haerenga a Walmart.

Nga wehewehe:

– Motu-a-iwi: E tohu ana ki tetahi kamupene e mahi ana i nga whenua maha.

– Kaporeihana hokohoko: He kamupene e hoko tika ana i nga taonga ki nga kaihoko.

– Pokapū Nerve: Ko te wāhi pokapū e whakahaeretia ana, e whakahaeretia ai te whakahaere.

– Te horahanga: Ka toro atu ki te waahi nui.

– Wehewehenga: Wehea nga waahanga, waahanga ranei o tetahi whakahaere.

– Tata: Tata ki te waahi, te wa ranei.

– Logistics: Te whakaritenga taipitopito me te whakatinanatanga o te mahi uaua.